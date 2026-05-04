Προσωρινή διακοπή στη λειτουργία του Tax For All

Η λειτουργία του συστήματος Tax For All (TFA) θα διακοπεί προσωρινά την Πέμπτη 7 Μαΐου και την Τρίτη 12 Μαΐου, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών, ενημερώνει το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η λειτουργία του θα διακοπεί στις 13:00 και την Τρίτη στις 7:30.

Με βάση τα πιο πάνω και με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, η υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ και η Πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 31/03/2026, καθώς και η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά στον μήνα Απρίλιο 2026, παρατείνονται μέχρι και τις 20/05/2026.

Μετά τις 20/05/2026, η υποβολή της εν λόγω Δήλωσης ΦΠΑ, η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ, καθώς και η υποβολή του εν λόγω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο, ως ακολούθως: €100 για μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ, πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου ΦΠΑ και €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES).

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Πηγή: ΚΥΠΕ