Ένωση Καταναλωτών: Αν θέλει η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει την τιμή του ρεύματος

Αν θέλει, η Κυβέρνηση μπορεί να μειώσει την τιμή του ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για "κερδοσκοπεία" κάποιων σε βάρος των καταναλωτών, που "με τις ευλογίες" της Κυβέρνησης πουλούν "πανάκριβα ακόμα και τον ήλιο".

Όπως σημειώνει, η Κυβέρνηση επιτρέπει σε εταιρείες, παρά το γεγονός ότι παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια με ένα κόστος της τάξης των 5-6 σεντ την κιλοβατώρα, να πωλούν, μέσω της ΑΗΚ, προς 20-30 σεντ την κιλοβατώρα, ενώ προσθέτει ότι και η Κυβέρνηση εισπράττει αυξημένο ΦΠΑ.

Ως αποτέλεσμα, η Κυβέρνηση επιτρέπει "να επιβαρύνονται άδικα οι καταναλωτές με υπερβολικά κόστη". Προσθέτει ότι "αν η Κυβέρνηση θελήσει, στο χέρι της είναι, να μειώσει κατά ένα σημαντικό ποσοστό το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις".