Σοκ στην Ευρώπη: Ενοίκια πιο πάνω από τον κατώτατο μισθό, η κατάσταση στην Κύπρο

Τη δραματική αύξηση των τιμών των ενοικίων σε Ευρώπη και Κύπρο, καταδεικνύει νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε, με τις πλείστες πρωτεύουσες των χωρών να έχουν ενοίκια πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Ανάλυση δεδομένων της ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνδικάτων διαπίστωσε ότι το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος με το πολύ δύο υπνοδωμάτια είναι κατά μέσο όρο €218 περισσότερο ανά μήνα από τους εθνικούς κατώτατους μισθούς.

Το μέσο κόστος ενοικίου είναι πάνω από €700 περισσότερο από τον κατώτατο μισθό στην Πράγα, τη Λισαβόνα και το Δουβλίνο, ενώ είναι πάνω από €400 περισσότερο στην Αθήνα, την Μπρατισλάβα, τη Βουδαπέστη και τη Βαλέτα.

Στη Λευκωσία η διαφορά ανέρχεται στα €164, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στο 85% του κατώτατου μισθού.

Τα στοιχεία βασίζονται σε στατιστικά της Eurostat, με τις τιμές ενοικίων να έχουν προσαρμοστεί σε επίπεδα 2026 μέσω του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) για τον Ιανουάριο 2026. Οι κατώτατοι μισθοί προέρχονται από επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και αφορούν διαμερίσματα έως δύο υπνοδωματίων.

Ενοίκια σε χώρες

Τα ακριβά ενοίκια δεν αφορούν μόνο τις πρωτεύουσες. Οι εργαζόμενοι που ζουν εκτός πρωτευουσών αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες. Όταν λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέρη των χωρών, το μέσο κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος αντιστοιχεί στο 42% του κατώτατου μισθού.

Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι εργαζόμενοι σε πέντε χώρες( Μάλτα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Εσθονία ) δαπανούν περισσότερο από το ήμισυ των μισθών τους για την ενοικίαση ενός μέσου διαμερίσματος 1-2 υπνοδωματίων, ενώ οι εργαζόμενοι σε άλλες δώδεκα χώρες δαπανούν το ένα τρίτο ή και περισσότερο. Στην Κύπρο, το ποσοστό ανέρχεται στο 42,4%.

Τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα της Eurostat (EUSILC 2024 για το 2023), προσαρμοσμένα σε τιμές 2026 με βάση τον πληθωρισμό των ενοικίων, και αφορούν κατοικίες έως δύο υπνοδωματίων για νοικοκυριά που νοικιάζουν, με τους κατώτατους μισθούς να προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα ευρήματα έρχονται πριν από την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τετάρτη, μιας σύστασης για την καταπολέμηση του αποκλεισμού από τη στέγαση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσιτής Στέγασης.

Εισηγήσεις συνδικάτων

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), προχωρά σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα, ζητά όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τον κατώτατο μισθό, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών σχεδίων δράσης για την ουσιαστική προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή·

Επίσης, εκφράζει τη θέση ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος στέγασης κατά τον καθορισμό της επάρκειας των κατώτατων μισθών·

Την ίδια ώρα, προτείνει την εισαγωγή κανονισμών ενοικίων για το πάγωμα του κόστους στέγασης για τους εργαζόμενους, την προστασία των ενοικιαστών από την εκμετάλλευση και την προστασία των ευάλωτων οικογενειών από την έξωση·

Ακόμη, στις εισηγήσεις περιλαμβάνεται αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε κοινωνικές κατοικίες, μεταξύ άλλων μέσω επενδυτικών εργαλείων της ΕΕ και αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

«Το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί οδηγούν τους ανθρώπους στη φτώχεια και την οικονομία σε ύφεση. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν χρήματα στην τσέπη τους, τα ξοδεύουν στην πραγματική οικονομία. Η ΕΕ δεν πρέπει πλέον να επιτρέπει την απόσπαση χρημάτων μέσω οικονομικής κερδοσκοπίας στα σπίτια των ανθρώπων», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς.

«Πρέπει επειγόντως να δώσουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία μια πολύ αναγκαία ώθηση στη ζήτηση, παγώνοντας τα ενοίκια, αυξάνοντας τους μισθούς και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες», τόνισε.