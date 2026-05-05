Άνοδος στις αποδόσεις κρατικών ομολόγων ευρωζώνης εν μέσω ανησυχιών για αυξήσεις επιτοκίων

Το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη κατέγραψε άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές εμφανίζονται επιφυλακτικές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενδέχεται σύντομα να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, παρά τη μικρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από τα πρόσφατα υψηλά.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ενίσχυσαν την άνοδό τους μετά από δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Fars, σύμφωνα με το οποίο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ενώ φέρεται να επλήγη από δύο πυραύλους. Ωστόσο, οι αποδόσεις περιόρισαν μέρος των κερδών τους μετά από διάψευση της είδησης από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε περιορισμένη, καθώς οι αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κλειστές λόγω αργίας.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου αναφοράς (Bund) αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 μονάδες βάσης στο 3,06%, ενώ το αντίστοιχο ιταλικό ομόλογο κατέγραψε παρόμοια άνοδο στο 3,89%. Οι πιο ευαίσθητες στα επιτόκια αποδόσεις των διετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περίπου 4 μονάδες βάσης σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Παρότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κάτω από τα υψηλά τετραετίας της περασμένης εβδομάδας, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά λόγω των ενεργειών του Ιράν, παρατείνοντας τις επιπτώσεις του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ.

Οι αγορές χρήματος αποτιμούν πιθανότητα περίπου 85% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρία της ΕΚΤ τον Ιούνιο, ενώ προεξοφλούν πλήρως τρεις αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ ανέφεραν την Παρασκευή ότι η τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική, ενδεχομένως ακόμη και από τον Ιούνιο, προειδοποιώντας ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται και αυξάνεται ο κίνδυνος παγίωσης των υψηλών τιμών.

Η ΕΚΤ συζήτησε την Πέμπτη το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων και άφησε να εννοηθεί, τόσο σε επίσημες όσο και ανεπίσημες τοποθετήσεις, ότι το θέμα θα παραμείνει στην ατζέντα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η άνοδος του πληθωρισμού λόγω ενέργειας μπορεί να διαρκέσει πέραν μιας προσωρινής επίδρασης.

«Πηγές της ΕΚΤ υποδηλώνουν σαφή τάση προς σύσφιξη της πολιτικής και πιθανόν μερικές αυξήσεις επιτοκίων, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Commerzbank, Rainer Guntermann.

«Ωστόσο, οι νέες απειλές για δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα ενδέχεται να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα και τις προοπτικές ανάπτυξης, περιπλέκοντας την ενδεχόμενη απόφαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ στο 25% αυτή την εβδομάδα, από 15% προηγουμένως, υποστηρίζοντας ότι η Ένωση δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία εμπορίου με την Ουάσιγκτον.

Τη Δευτέρα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, François Villeroy de Galhau, δήλωσε ότι αναμένει ο πληθωρισμός να επιστρέψει στο 2% την περίοδο 2027-2028, μετά την άνοδο που καταγράφεται φέτος λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο θεωρείται σχεδόν βέβαιη, δήλωσε ο Σλοβάκος αξιωματούχος Peter Kazimir.

Πηγή: ΚΥΠΕ