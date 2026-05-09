Νίκος Χριστοδουλίδης: Ψήφος εμπιστοσύνης η αξιολόγηση Fitch

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch στο Α-, με θετική προοπτική, αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

« Η σημασία της απόφασης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μέσα στο σημερινό ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει οικονομίες, αγορές και κοινωνίες. Αποδεικνύει ότι η σοβαρότητα, η συνέπεια και οι υπεύθυνες πολιτικές φέρνουν αποτελέσματα», προσθέτει.

«Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας μας λειτουργεί ως ασπίδα για την οικονομία, ως δύναμη στήριξης για τις επιχειρήσεις και ως προϋπόθεση για μια κοινωνική πολιτική που επιστρέφει χειροπιαστό όφελος στους πολίτες. Με συγκεκριμένο σχέδιο, δημοσιονομική υπευθυνότητα και προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, πάντα στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου που είναι ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, συνεχίζουμε να μετατρέπουμε την οικονομική σταθερότητα σε κοινωνική ασφάλεια, αναπτυξιακή προοπτική και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για την πατρίδα μας», τονίζει. «Πάνω από όλα, η Κύπρος», καταλήγει.

Σημειώνεται ότι την αξιολόγηση του οίκου, χαιρέτισε με γραπτή του δήλωση και ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

