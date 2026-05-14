ΟΠΕΚ: Υποβάθμισε πρόβλεψη για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026

Σε υποβάθμιση της πρόβλεψης του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, προχώρησε την Τετάρτη ο ΟΠΕΚ, ακολουθώντας τις προβλέψεις άλλων φορέων, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), που μείωσαν τις προσδοκίες ζήτησης λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 104,57 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στο δεύτερο τρίμηνο, μειωμένη από την πρόβλεψη των 105,07 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον περασμένο μήνα, αναφέρει ο ΟΠΕΚ.

Η προηγούμενη έκθεση είχε ήδη μειώσει την εκτίμηση του δεύτερου τριμήνου κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα.

«Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη συνεχίζει να δείχνει ανθεκτικότητα για φέτος παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή», υπογραμμίζει ο ΟΠΕΚ, αφήνοντας αμετάβλητες τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη.

Για το 2027, ο ΟΠΕΚ αναμένει ότι η ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,54 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αυξημένη κατά 200.000 βαρέλια την ημέρα από την προηγούμενη πρόβλεψη του.

Ο ΟΠΕΚ διαβλέπει μικρότερο πλήγμα στη ζήτηση από τον ΔΟΕ, ο οποίος νωρίτερα την Τετάρτη αύξησε την εκτίμησή του για τη μείωση της χρήσης πετρελαίου για φέτος.

Σημειώνει ότι η κατανάλωση θα ανακάμψει αργότερα και αύξησε την πρόβλεψή του για την αύξηση της ζήτησης το 2027.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μια βασική παγκόσμια πετρελαϊκή οδό, περιορίζοντας παραγωγή εκατομμυρίων βαρελιών στη Μέση Ανατολή και εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων.

Η απότομη αύξηση πλήττει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και ωθεί τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση των αποθεμάτων.

Ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος συγκεντρώνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και συμμάχους όπως η Ρωσία, είχε συμφωνήσει να συνεχίσει τις αυξήσεις παραγωγής από τον Απρίλιο, αλλά το κλείσιμο του Ορμούζ κατέστησε αδύνατη την υλοποίηση της συμφωνίας. Η έκθεση σημειώνει ότι η παραγωγή μειώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του ΟΠΕΚ+ ανήλθε κατά μέσο όρο σε 33,19 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, μειωμένη κατά 1,74 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Μάρτιο, αναφέρει η έκθεση, επικαλούμενη δευτερογενείς πηγές που χρησιμοποιεί ο ΟΠΕΚ για την παρακολούθηση της παραγωγής του. Τα στοιχεία του Απριλίου περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου.

Πηγή: ΚΥΠΕ