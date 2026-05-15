Ζήτησαν θέσεις κομμάτων ενόψει εκλογών οι κουρεμένοι- Οι μέχρι στιγμής απαντήσεις που έλαβαν

Σαφείς απαντήσεις από τα πολιτικά κόμματα σε ζητήματα που τους αφορούν άμεσα ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ζήτησαν οι κουρεμένοι καταθέτες και κάτοχοι τραπεζικών αξιογράφων, λαμβάνοντας μέχρι στιγμής απαντήσεις από τον ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Οικολόγους.

O Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) και ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων (ΣΥΚΑΤΑ) απέστειλαν επιστολή σε όλα τα υφιστάμενα Κοινοβουλευτικά κόμματα, όπως επίσης και σε νεοσύστατα κόμματα που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να έχουν πιθανότητες κοινοβουλευτικής παρουσίας στην νέα Βουλή.

«Ενόψει των επερχόμενων εκλογών, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ζητήσουμε σαφείς απαντήσεις από τα πολιτικά κόμματα σε ζητήματα που μας αφορούν άμεσα. Δεν αναζητούμε γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για τα παρακάτω άλυτα ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν χιλιάδες συμπολίτες μας», επεσήμαναν στην επιστολή ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2026.

«Απευθυνόμαστε σε εσάς ως οι εκπρόσωποι εκείνων των ανθρώπων, των οποίων οι νόμιμες αποταμιεύσεις και τα αξιόγραφα λεηλατήθηκαν από το ειδεχθές οικονομικό έγκλημα του 2013. Θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που απαιτούμε λογοδοσία για αυτήν την πρωτοφανή αδικία, αλλά και κάθε λογικός πολίτης», σημείωσαν.

« Από το 2013 η Κύπρος γνώρισε δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και τρία κοινοβούλια. Ωστόσο, παρά την εναλλαγή προσώπων και συνθημάτων, κανείς δεν λογοδότησε. Οι υπεύθυνοι του οικονομικού εκείνου εγκλήματος εξακολουθούν να κινούνται ελεύθερα, σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Όταν η αδικία μένει ατιμώρητη, το κράτος δικαίου κλονίζεται στα θεμέλιά του. Κάποιους, μάλιστα, η Πολιτεία τους πλήρωσε για να φύγουν (Διοικητής ΚΤΚ!)», τόνισαν.

Όπως επισημαίνουν, «η λεηλασία των καταθέσεων και των αξιογράφων στιγμάτισε τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας. Χιλιάδες οικογένειες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και συνταξιούχοι είδαν, μέσα σε μία νύχτα, τον κόπο μιας ζωής να εξανεμίζεται. Η συνεχιζόμενη αδιαφορία ισοδυναμεί με συγκάλυψη, εκτός εάν το Κράτος παραδεχθεί επίσημα την ανικανότητά του να αποδώσει δικαιοσύνη».

«Το αποκορύφωμα της Θεσμικής Αναλγησίας είναι η απαίτηση από Θεσμούς (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και Γενική Εισαγγελία) να πληρωθούν από τούς ήδη κατακρεουργηθέντες πολίτες, για νομικά έξοδα που αφορούν τις αποσυρθείσες αγωγές των πληγέντων. Αυτοί οι πληγέντες είναι αυτοί που κράτησαν ζωντανό το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου και το Κράτος. Το Κράτος το αναγνώρισε. Οι προαναφερθέντες θεσμοί σφυρίζουν αδιάφορα, θεωρώντας, προφανώς, ότι τα συμβάντα του 2013 εμπίπτουν στην κανονικότητα. Σημειώστε ότι οι πιο πάνω Θεσμοί φέρουν μερίδιο ευθύνης (άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο) για το τι συνέβη το 2013», τονίζουν.

«Είναι γνωστό ότι το Κράτος προικοδότησε το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης με ποσά αλλά και με σημαντική ακίνητη Κρατική περιουσία, ως ελάχιστη πράξη αναγνώρισης της αδικίας που υπέστησαν οι ζημιωθέντες. Ωστόσο, τα ακίνητα αυτά παραμένουν αναξιοποίητα, παγιδευμένα σε νομικά και διοικητικά κωλύματα, για τα οποία κανείς από την Πολιτεία δεν φαίνεται διατεθειμένος να ασχοληθεί. Η αδράνεια αυτή δεν είναι μόνο ακατανόητη αλλά και προσβλητική για κάθε έννοια δικαιοσύνης. Η μόνη λύση είναι να επιστραφούν στο Κράτος τα ακίνητα και η αξία τους να πιστωθεί στο Ε.Τ.Α. Επιπρόσθετα, από της ιδρύσεώς του το 2017, το Ταμείο ουδέποτε στελεχώθηκε επαρκώς, με συνέπεια τη συστηματική δυσλειτουργία και καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκε», σημειώνουν.

Σύμφωνα με τους κουρεμένους, «η θεσμοθέτηση της προικοδότησης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και μια ουσιαστική αύξησή της, ώστε να αποκτήσει πραγματική υπόσταση και να επιταχυνθεί η αποκατάσταση των ζημιωθέντων, είναι επιβεβλημένη».

«Με το υφιστάμενο ποσό, η πορεία προς τη δικαίωση προβλέπεται απελπιστικά πολυετής, περισσότερο από όσα αντέχουμε, αφού κουραστήκαμε να περιμένουμε το αυτονόητο, το στοιχειώδες δίκαιο. Γνωρίζουμε ότι η Βουλή δεν μπορεί να αυξάνει δαπάνες, μόνο να εγκρίνει ή να απορρίπτει. Μπορεί, όμως, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και της δικαιοσύνης, να αξιοποιήσει τον δίαυλο επικοινωνίας με την εκτελεστική εξουσία. Μπορεί να πιέσει και να πείσει. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που θα το πράξει. Η πολιτική βούληση, όταν υπάρχει, βρίσκει πάντα τον τρόπο», αναφέρουν.

Ερωτήματα

Οι δύο σύνδεσμοι κάλεσαν τα κόμματα, να τοποθετηθούν ρητά και, όχι αργότερα από το τέλος Απριλίου, να αποστείλουν τις απαντήσεις / προτάσεις, ώστε να προχωρήσουν στην ενημέρωση των μελών τους.

1. Πώς προτίθεστε να συμβάλετε στην πλήρη διερεύνηση των γεγονότων του 2013;

2. Πως προτίθεστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο, να πιέσετε ώστε να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός και το νέο σχέδιο του Ταμείου εγκαίρως, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η δεύτερη εκταμίευση εντός του 2026 χωρίς καθυστέρηση και, ειδικότερα, χωρίς τις καθυστερήσεις του παρελθόντος;

3. Πως θα στηρίξετε τη θεσμοθέτηση της προικοδότησης και μια ουσιαστική αύξησή της, ώστε να αποκτήσει πραγματική υπόσταση και να επιταχυνθεί η αποκατάσταση των ζημιωθέντων;

4. Πως θα εμπλακείτε σε αυτή την παράλογη διαδικασία απαίτησης νομικών εξόδων από τους Πολιτειακούς θεσμούς και απαλλαγή των κουρεμένων από τέτοιες παράλογες απαιτήσεις.

Απαντήσεις κομμάτων

Τα κόμματα που παρέλαβαν την επιστολή είναι ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, ΔΗΠΑ, Άλμα, Άμεση Δημοκρατία και Βολτ.

Λήφθηκαν απαντήσεις από τον ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Οικολόγους. Η Άμεση Δημοκρατία ζήτησε συνάντηση μαζί τους πριν δώσει γραπτώς τις δικές τις απαντήσεις.

ΔΗΣΥ

Σε απαντητική της επιστολή ημερομηνίας 12 Μαΐου, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου σημειώνει ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ο εμπνευστής και εισηγητής της νομοθεσίας για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης, η οποία υπενθυμίζουμε ότι δεν ψηφίστηκε ομόφωνα στη Βουλή αλλά κατά πλειοψηφία. Το ίδιο έγινε και με τη νομοθεσία για μεταβίβαση ακίνητης κρατικής περιουσίας προς ενίσχυση του Ταμείου, που η ολοκλήρωσή της δυστυχώς ακόμη εκκρεμεί».

Σύμφωνα με τον ολοκληρωμένο μας σχεδιασμό για την Κύπρο των επομένων ετών, αναφέρει, «κρίνουμε απόλυτα εφικτό τον στόχο, μέσα από καθεχρονικές δόσεις, να υπάρξει πλήρης αναπλήρωση των απωλειών σας το αργότερο μέχρι το 2035».

«Την ίδια ώρα ευχόμαστε να κρατηθεί η σταθερότητα στην οικονομία και στον τόπο, και να ακολουθηθούν ωφέλιμες και ορθολογικές πολιτικές, γιατί μόνο έτσι θα επιτευχθούν υψηλοί στόχοι και θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες όλων μας».

ΔΗΚΟ

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, επισημαίνει ότι πάγια θέση του κόμματος, εδώ και χρόνια ήταν η έναρξη ενός ουσιαστικού σχεδίου αποζημίωσης των καταθετών, μετόχων και κατόχων αξιογράφων για το κούρεμα του 2013.

«Συνεπώς, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι, με δική μας απαίτηση, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι η πρώτη κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο αποζημίωσης των καταθετών και των κατόχων αξιογράφων του κουρέματος του 2013. Θέση μας είναι ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση και ως ΔΗΚΟ θα συνεχίσουμε να απαιτούμε όπως το σχετικό κονδύλι περιλαμβάνεται πάντα στον προϋπολογισμό του κράτους».

Οικολόγοι

«Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, συνεχίζουμε τις πιέσεις με ότι δυνάμεις έχουμε, ώστε να αρθεί στην ολότητα του η τραγική αδικία που έχετε βιώσει και ευελπιστώ ότι θα βγούμε πιο ενισχυμένοι από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μάη, ώστε να έχουμε μια πιο δυνατή φωνή και περισσότερες έδρες, που σίγουρα, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω δυναμικές διεκδικήσεις των όσων κοινά μας αφορούν», επεσήμανε στη δική του επιστολή ημερομηνίας 21 Απριλίου ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης.