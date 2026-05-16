Υδατικό: Παρέμβαση της υπουργού ανέστειλε την κινητοποίηση των γεωργών

Οι γεωργοί της Πάφου δεν θα προχωρήσουν τελικά στην κινητοποίηση που είχαν προγραμματίσει για τη Δευτέρα λόγω μηδενικών ποσοτήτων νερού στις εποχικές καλλιέργειες, έπειτα από παρέμβαση της υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας, η υπουργός επικοινώνησε προσωπικά μαζί τους, με αποτέλεσμα να διευθετηθεί συνάντηση εντός της ερχόμενης εβδομάδας για συζήτηση του προβλήματος που έχει προκύψει με τις ποσότητες νερού άρδευσης. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες της Πάφου ετοίμαζαν κινητοποίηση για το πρωί της Δευτέρας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για το υδατικό ζήτημα και τις σημαντικά μειωμένες ποσότητες νερού που αναμένεται να διατεθούν για άρδευση τη φετινή περίοδο.

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Πάφου, στη συμβολή με τον παλιό δρόμο Πάφου - Λεμεσού. Όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, οι ποσότητες νερού που σχεδιάζεται να τους παραχωρηθούν είναι ακόμη πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τις ήδη μειωμένες ποσότητες που έλαβαν την περσινή χρονιά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επιδιώκει τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας Πάφου.

Οι γεωργοί κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο καταστροφής καλλιεργειών και οικονομικής ασφυξίας, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Παράλληλα ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις από το κράτος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των καλλιεργειών και η συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ωστόσο, μετά την παρέμβαση της υπουργού και τη συμφωνία για διάλογο τις επόμενες ημέρες, οι αγρότες αποφάσισαν να αναστείλουν την κινητοποίησή τους, αναμένοντας τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης με το Υπουργείο Γεωργίας.