«Βουλιάζει» ασταμάτητα ο τουρισμός- Κρατική στήριξη πέραν της επιδότησης απασχόλησης ζητούν οι ξενοδόχοι

Συνεχίζεται η ροή αρνητικών δεδομένων για τον τουρισμό, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανάκαμψη από όλους τους αρμόδιους φορείς. Οι σύνδεσμοι των ξενοδόχων επιμένουν ότι η φετινή είναι μια δύσκολη χρονιά και ζητούν περαιτέρω στήριξη από το κράτος, πέραν της επιδότησης της απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο του 2026 μειώθηκαν κατά 27,6% σε 303.031 σε σύγκριση με 418.730 τον Απρίλιο 2025, έναντι ετήσιας μείωσης 30,7% τον Μάρτιο. Οι αγορές Μείωση καταγράφεται σε όλες τις βασικές αγορές της χώρας. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την κυριότερη πηγή τουρισ...