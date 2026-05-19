Μαριλένα Τριμιθιώτη: «Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι ζήτημα δημοκρατίας»

Η Μαριλένα Τριμιθιώτη είναι υποψήφια βουλεύτρια με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία στη Λευκωσία και δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της πολιτικής, της υγείας, του συνδικαλισμού και της επιστήμης. Με σπουδές στη Χημεία, διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, εργάζεται από το 2011 ως Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών, Πρόεδρος του Κλάδου Νοσοκομειακών Εργαστηρίων της ΠΑΣΥΔΥ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, μέλος του Τομέα Υγείας και του γραφείου Περιβάλλοντος του ΑΚΕΛ. Με αφορμή τη συζήτηση για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, μιλά για τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν, την ανάγκη ουσιαστικής εκπροσώπησης και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

Πιστεύετε ότι το φύλο συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την εξέλιξη και την επιτυχία των γυναικών στον πολιτικό χώρο;

Ναι, θεωρώ ότι το φύλο εξακολουθεί να επηρεάζει την πορεία των γυναικών στην πολιτική. Όχι επειδή οι γυναίκες έχουν λιγότερες ικανότητες, αλλά επειδή συχνά ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία. Έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους, αντιμετωπίζουν περισσότερα στερεότυπα, αυστηρότερη κριτική και μεγαλύτερη αμφισβήτηση.

Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι έτοιμο να δει περισσότερες γυναίκες στην πολιτική. Την ίδια ώρα, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και διακρίσεις. Μια γυναίκα συχνά δεν κρίνεται μόνο για τις θέσεις και το έργο της, αλλά και για την εικόνα, τον τόνο, ακόμη και την προσωπική της ζωή.

Θεωρείτε ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται σήμερα στην Κύπρο με δίκαιο και ισότιμο τρόπο;

Στην Κύπρο έχουν γίνει βήματα, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να μιλούμε για δίκαιη εκπροσώπηση. Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το μισό της κοινωνίας, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται ισότιμα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Δεν είναι όμως μόνο ζήτημα αριθμών, ούτε απλώς ένα «γυναικείο ζήτημα». Είναι ζήτημα δημοκρατίας και ποιότητας της πολιτικής μας ζωής. Όταν οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα, μεταφέρουν εμπειρίες, ανάγκες και οπτικές που συχνά μένουν στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου. Όσο πιο αντιπροσωπευτική είναι η πολιτική, τόσο πιο δίκαιες, ολοκληρωμένες και κοινωνικά ευαίσθητες μπορούν να είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται.

Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες, ούτε εκπροσωπούν όλες τις ίδιες αξίες. Υπάρχουν γυναίκες σε πολιτικούς χώρους που υπερασπίζονται περιοριστικές θέσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ή άλλων ομάδων. Άρα, ναι, χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική, αλλά χρειαζόμαστε και πολιτική που να υπερασπίζεται ουσιαστικά την ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Πώς αντιλαμβάνεστε τη στάση της κοινωνίας απέναντι στις γυναίκες που επιλέγουν να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική;

Μέσα από τη δική μου εμπειρία και την επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνομαι ότι οι πολίτες εκτιμούν την ειλικρίνεια, τη συνέπεια και την ουσιαστική παρουσία, ανεξαρτήτως φύλου. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που αναζητούν νέες φωνές, με σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία και καθαρές θέσεις.

Την ίδια ώρα, όμως, έχω παρατηρήσει ότι οι γυναίκες συχνά χρειάζεται να αποδείξουν περισσότερο την επάρκειά τους, να επιμείνουν περισσότερο για να ακουστούν και να διαχειριστούν προσδοκίες που δεν τίθενται πάντα με τον ίδιο τρόπο για τους άνδρες.

Αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Αντίθετα, πρέπει να μας κάνει πιο αποφασιστικές. Γιατί κάθε γυναίκα που συμμετέχει ενεργά, διεκδικεί και παίρνει θέση, ανοίγει λίγο περισσότερο τον δρόμο και για άλλες γυναίκες.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε μέσα από τη δική σας υποψηφιότητα;

Στη δική μου περίπτωση, είναι σημαντικό ότι το ΑΚΕΛ, το κόμμα με το οποίο είμαι υποψήφια, δίνει χώρο στις γυναίκες και αναγνωρίζει τον ρόλο τους ως ισότιμων πολιτικών προσώπων. Όχι μόνο ως παρουσία στα ψηφοδέλτια, αλλά ως ανθρώπους με λόγο, θέσεις και δυνατότητα παρέμβασης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Δείχνει, όμως, ότι μπορούν να γίνονται ουσιαστικά βήματα όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών, όχι ως τυπική παρουσία, αλλά ως ουσιαστική δύναμη αλλαγής στην πολιτική και στην κοινωνία.