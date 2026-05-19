Διάχυτη η απαίτηση για αντιμετώπιση ακρίβειας- Οι θέσεις ΔΗΚΟ, Volt και ΑΛΜΑ για οικονομία

Τις θέσεις τους για τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, υπογραμμίζουν στο δεύτερο μέρος της έρευνας του «Π» τα κόμματα ΔΗΚΟ και Volt Cyprus. Οι θέσεις εστιάζουν κυρίως στην ακρίβεια, το στεγαστικό και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΔΗΚΟ

Για το ΔΗΚΟ τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της οικονομίας αφορούν την ακρίβεια που είναι αλληλένδετη με το στεγαστικό και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Όταν ειδικότερα, τα νεαρά ζευγάρια και οι χαμηλοσυνταξιούχοι δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα είτε λόγω ακριβών ενοικίων και δόσεων δανείων, είτε λόγω χαμηλών μισθών και συντάξεων, είτε λόγω της αυξανόμενης ακρίβειας, είτε λόγω του μεγάλου κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι», τονίστηκε από το ΔΗΚΟ στον «Π».

«Είναι γι' αυτό τον λόγο που θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε να πετύχουμε στόχους τους οποίους έχουμε θέσει εδώ και καιρό, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Προτάσεις όπως η ενίσχυση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και η σύμπραξή του με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης είναι κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά το στεγαστικό», τονίζει το κόμμα.

«Έχουμε επίσης ανάγκη να αυξήσουμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας για να αυξήσουμε τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και άρα το διαθέσιμο εισόδημα των νέων μας. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια μία εισήγησή μας είναι η διάθεση των εσόδων από τη δημοπράτηση των εκπομπών ρύπων στις ευάλωτες ομάδες».

«Στο ΔΗΚΟ δεν λησμονούμε τις θυσίες του λαού μας για να μπορέσουμε σήμερα να μιλάμε για τους θετικούς δείκτες της οικονομίας, τον χαμηλό πληθωρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τα πλεονάσματα, τη μείωση του χρέους, τις επενδυτικές βαθμίδες των οίκων αξιολόγησης. Ούτε θα ήταν εφικτοί αυτοί οι δείκτες αν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής δεν καταφέρναμε με σωστούς χειρισμούς και συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων και των βουλευτών να ψηφίσουμε εκείνους τους νόμους που θα διατηρούσαν τη χώρα στην κατεύθυνση της οικονομικής δημοσιονομικής τάξης», υπογραμμίζει.

«Και δεν θα το συγχωρήσουμε στον εαυτό μας αν δεν καταφέρουμε ο λαός και τα νοικοκυριά μας δεν δρέψουν τους κόπους αυτών των θυσιών, και αν δεν νιώσουν αυτούς τους θετικούς δείκτες και στην τσέπη τους. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, πρέπει να διατηρήσουμε τα απαραίτητα επίπεδα σοβαρότητας, εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας και στη νέα σύνθεση της Βουλής».

Volt

Σύμφωνα με το Volt Κύπρου, η χάραξη πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίζει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των μακροοικονομικών δεικτών και της καθημερινής πραγματικότητας της κοινωνικής ανισότητας. «Στηρίζουμε αυτή τη μετάβαση σε τέσσερις βασικούς τομείς», σημειώνει.

1. Κόστος διαβίωσης και προσιτότητα στέγασης: Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν στάσιμοι, ενώ οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν κατακόρυφα. Η κρίση στέγασης δεν αφορά μόνο τον πληθωρισμό. Τα υψηλά κατασκευαστικά έξοδα και η ανάπτυξη της υπεράκτιας οικονομίας επιδεινώνουν την κατάσταση. Η προσέλκυση επαγγελματιών με υψηλά εισοδήματα και εταιρειών τεχνολογίας έχει ενισχύσει το ΑΕΠ. Ωστόσο, έχει προκαλέσει μια τοπική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που οδηγεί σε αύξηση των ενοικίων και της αξίας των ακινήτων. Αυτές οι τιμές αποκλείουν μεγάλο μέρος του τοπικού εργατικού δυναμικού. Απαιτείται μία πιο επιθετική προσέγγιση για την προσιτή στέγαση και στοχευμένη στήριξη των ενοικίων.

2. Ενεργειακή απόδοση και πράσινη μετάβαση: Η Κύπρος έχει από τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό ασκεί σοβαρή οικονομική πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το κύριο πρόβλημα είναι διττό. Υπάρχει εξάρτηση από εισαγόμενο μαζούτ. Υπάρχει επίσης ένα παλαιό ηλεκτρικό δίκτυο που δεν μπορεί να διαχειριστεί την υψηλή παραγωγή από ιδιωτικές ηλιακές εγκαταστάσεις. Η υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά η διαχείριση της «μεταβλητότητας» των ανανεώσιμων πηγών απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες και έξυπνους μετρητές. Η τρέχουσα πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το κενό και να ολοκληρώσει την υποδομή φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο. Ταυτόχρονα, πρέπει να επεκτείνει την πρωτοβουλία «Φωτοβολταϊκά για Όλους» για να δημοκρατικοποιήσει την παραγωγή ενέργειας.

3. Διαχείριση παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων: Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2013 εξακολουθεί να υφίσταται μέσω των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τράπεζες έχουν μεταβιβάσει τα «κακά» χρέη σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Ωστόσο, το χρέος παραμένει στην εγχώρια οικονομία. Επιβαρύνει την πιστοληπτική ικανότητα πολλών νοικοκυριών και ΜΜΕ. Η πολιτική πρόκληση είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού, προβλέψιμου πλαισίου. Αυτό είναι καθοριστικό για τη διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Ταυτόχρονα, χρειάζεται ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των κύριων κατοικιών. Προηγούμενες προσπάθειες δυσκολεύτηκαν να βρουν αυτή την ισορροπία, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους σε οικονομικό αδιέξοδο.

4. Κοινωνικός αποκλεισμός και οικονομικές ανισότητες: Η αγορά εργασίας παρουσιάζει ένα αυξανόμενο ψηφιακό και τομεακό χάσμα. Έχει εμφανιστεί μια οικονομία «δύο ταχυτήτων». Ο τομέας της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σημειώνει ταχεία αύξηση μισθών όταν οι παραδοσιακοί τομείς -τουρισμός και λιανική- αντιμετωπίζουν πρόβλημα φτώχειας και εισοδηματικής ανεπάρκειας.

ΑΛΜΑ

Όσον αφορά το ΑΛΜΑ, ζητήθηκε από τον «Π» να καταγράψει τα βασικά οικονομικά ζητήματα που θα προωθήσει, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του, το κόμμα έχει θέσει ως προγραμματικό στόχο την αναθέσμιση της χώρας, την εισαγωγή ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα βελτιώνουν τους θεσμούς και, τελικά, την ποιότητα του δημόσιου βίου και της ζωής των πολιτών.

Ανάμεσα στις 15 πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες για ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο βίο, περιλαμβάνονται μέτρα για φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και ΑΠΕ και προστασία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το κόμμα λέει επίσης «όχι στο ξεπούλημα κατοικιών σε ξένους που σπρώχνει πάνω τα ενοίκια» ενώ ζητά δίκαιο σύστημα εκποιήσεων με προστασία πρώτης κατοικίας.

Σε ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του, επισημαίνει ακόμη ότι «στόχος μας είναι μια σύγχρονη αγορά εργασίας που διασφαλίζει δίκαιες αμοιβές, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες για όλους».

Ταυτόχρονα, τονίζει, «πιστεύουμε σε ένα υγιές επιχειρείν που δημιουργεί πλούτο, θέσεις εργασίας και προοπτική για τη χώρα. Το επιχειρηματικό κέρδος, όταν λειτουργεί σε ένα πλαίσιο κανόνων, διαφάνειας και κοινωνικής ευθύνης, αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας».

«Διεκδικούμε μια Κύπρο όπου κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπου οι συντάξεις εξασφαλίζουν πραγματική ασφάλεια και όπου κανένας δεν μένει πίσω».