Μαρία Άνχελα Ολγκίν: Επιστρέφει στην Κύπρο μετά από μακρά απουσία

Η νέα κάθοδος της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, αποκαλύφθηκε αρχικά από τον έγκυρο Τουρκοκύπριο δημοσιογράφο με έδρα την Άγκυρα, Γιουσούφ Κανλί, ο οποίος ανέφερε ότι η προσωπική απεσταλμένη αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο γύρω στις 6 Ιουνίου, πριν συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της στην Άγκυρα περί τις 15 Ιουνίου και ακολούθως στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου επαφών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ενδεχόμενη διευρυμένη συνάντηση "5+1" με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων.

Τη νέα άφιξή της στην Κύπρο, στις 6 Ιουνίου, επιβεβαίωσε και ο "Π" με μία από τις πλευρές των συνομιλιών, η οποία μας ανέφερε επίσης ότι η νέα επίσκεψη Ολγκίν, συνδέεται πιθανότατα με την πρωτοβουλία που αναμένεται να αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τον Ιούλιο, με στόχο την επαναφορά των πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Γιουσούφ Κανλί, εκτιμά ότι από τη στιγμή που ο πόλεμος στο Ιράν έχει μετατρέψει την ανατολική Μεσόγειο σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά και επιχειρησιακά θέατρα παγκοσμίως, το άλυτο Κυπριακό αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο "ως μια στρατηγική πλατφόρμα στο σταυροδρόμι της ενεργειακής ασφάλειας, της στρατιωτικής πρόσβασης, του ελέγχου των θαλασσίων οδών και του ανταγωνισμού για περιφερειακή επιρροή".

Τέσσερις μήνες απουσίας

Η Ολγκίν βρέθηκε για τελευταία φορά στην Κύπρο στις 28 Ιανουαρίου 2026, για να επιβλέψει τη συνάντηση των δύο ηγετών στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Η συνάντηση εκείνη επικεντρώθηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και σε τρόπους επανέναρξης των επίσημων συνομιλιών. Πριν από τη συνάντηση, η κ. Ολγκίν είχε καλέσει τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, να προχωρήσουν σε ουσιαστικά ΜΟΕ που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο προς μια νέα συνάντηση "5+1".

Μετά τη συνάντηση, ωστόσο, εμφανώς απογοητευμένη, η προσωπική απεσταλμένη παραδέχθηκε ότι η προσπάθεια στο Κυπριακό προχωρά "λίγο πιο αργά" σε σχέση με άλλες διαδικασίες, ενώ ερωτηθείσα αν οι ηγέτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της για πρόοδο, απάντησε: "Όχι ακόμη".

Δύο εβδομάδες αργότερα, η απεσταλμένη του ΟΗΕ δημοσίευσε άρθρο γνώμης, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι μία νέα επιστροφή της στο νησί εξαρτάται από το κατά πόσο μπορεί να γίνει σε "ένα βήμα προς τα εμπρός". Όπως σημείωσε, το πρώτο εξάμηνο του 2026 δεν προσφερόταν για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και εισηγήθηκε το διάστημα αυτό να αξιοποιηθεί ώστε οι ηγέτες να προετοιμάσουν την επανέναρξη των συνομιλιών στις αρχές Ιουλίου.

Η μυστηριώδης πρωτοβουλία

Έκτοτε, οι ηγέτες έχουν συναντηθεί τρεις φορές κατ’ ιδίαν στην κατοικία του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, πραγματοποιώντας κατ’ ιδίαν συνομιλίες και προσκαλώντας κατά καιρούς τους διαπραγματευτές τους να συμμετάσχουν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με στόχο την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό πριν από τη λήξη της θητείας του, στο τέλος του έτους.

Η τελευταία συνάντηση των ηγετών, στις 8 Μαΐου, κατέληξε σε μια σειρά χαμηλής πολιτικής ΜΟΕ, με τον Πρόεδρο να δηλώνει ότι στόχος είναι η πραγματοποίηση μιας διευρυμένης συνάντησης «5+1» το καλοκαίρι, για να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών.

Την περασμένη Τρίτη, ο Πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του στον Alpha News ότι ενδέχεται να κατατεθεί σχέδιο λύσης πριν από το τέλος του έτους. Η δήλωση αυτή πυροδότησε έντονες εικασίες σχετικά με το τι εξελίσσεται στο παρασκήνιο ώστε να δικαιολογείται αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη. Τουρκοκυπριακή ωστόσο πηγή, μιλώντας στον "Π" απέρριψε κατηγορηματικά ότι "υπάρχει καμμία συγκεκριμένη εξέλιξη" που να στηρίζει τέτοιες εικασίες.

Τους τελευταίους μήνες πάντως, αξιόπιστες πηγές και από τις δύο πλευρές επιβεβαίωσαν στον "Πολίτη" ότι η πρωτοβουλία Γκουτέρες είναι πραγματική. Ωστόσο, το ποια μορφή θα λάβει και πώς σκοπεύει να επαναφέρει τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραμένει άγνωστο. Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν την ελπίδα ότι η επικείμενη άφιξη της Ολγκίν θα ρίξει φως σε αυτή τη θολή εικόνα.