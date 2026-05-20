Γεωπολιτικές Ισορροπίες

Ο κόσμος βιώνει, ενδεχομένως, μια από τις πιο ταραχώδεις γεωπολιτικές συγκυρίες των τελευταίων δεκαετιών. Ο πόλεμος στο Ιράν άνοιξε ένα μέτωπο που δεν επηρεάζει μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά αναδιαμορφώνει και τη δομή της παγκόσμιας οικονομίας και της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Αυτή η σύγκρουση είναι η ορατή κορυφή ενός παγόβουνου που κρύβει μια βαθύτερη διαμάχη για πόρους, νομίσματα και παγκόσμια ηγεμονία.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων, το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, τον πλέον κρίσιμο θαλάσσιο δρόμο του πλανήτη. Από εκεί διέρχονταν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας εμπορίας υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το κλείσιμό του άνοιξε την πύλη της ενεργειακής αστάθειας.

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση, με τις τιμές στις διεθνείς αγορές να εκτοξεύονται, ενώ ακόμη και μετά από προσωρινές εκεχειρίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη μεγαλύτερη πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία», ενώ η Goldman Sachs εκτιμά ότι περίπου 14,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν αποσυρθεί από την αγορά, προκαλώντας ιστορική μείωση αποθεμάτων.

Η κρίση δεν περιορίστηκε στο πετρέλαιο. Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου υπέστη σχεδόν διπλασιασμό τιμών μέσα σε λίγες εβδομάδες, την ώρα που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών ήταν ήδη χαμηλά έπειτα από έναν σκληρό χειμώνα. Ο αντίκτυπος επεκτάθηκε γρήγορα στον πληθωρισμό, στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και στη βιομηχανική παραγωγή παγκοσμίως. Το Στενό του Ορμούζ εκτός από ενεργειακή αρτηρία, αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της παγκόσμιας εμπορικής τάξης.

Το 84% του αργού πετρελαίου που διερχόταν από εκεί, κατευθυνόταν στην Ασία, με την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να απορροφούν το 70% αυτής της ποσότητας. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε στο Πεκίνο ούτε στη Μόσχα, ούτε φυσικά στην Ουάσιγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν από αυτή την κρίση με διττό ρόλο και αμφίσημο αποτύπωμα. Αφενός, ως κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη που διεξήγαγε την επιχείρηση με πλήγματα ακριβείας και υπερσύγχρονα αεροσκάφη. Αφετέρου, ως ενεργειακή υπερδύναμη που ωφελείται άμεσα από τις εκτοξευόμενες τιμές: οι εξαγωγές αμερικανικού αργού και πετρελαϊκών προϊόντων ανήλθαν σε σχεδόν 12,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο του 2026. Η Αμερική στήριξε τον πόλεμο, αλλά εισέπραξε και τα οφέλη της ενεργειακής αναστάτωσης.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον υπέστη τεράστιο γεωπολιτικό κόστος εμπιστοσύνης. Οι σύμμαχοί της, από την Ευρώπη μέχρι την Ανατολική Ασία, βλέπουν τους λογαριασμούς ενέργειας να εκτοξεύονται, τον πληθωρισμό να επιστρέφει ανεξέλεγκτα και τις κεντρικές τράπεζες να αναθεωρούν πτωτικά τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων. Αυτή η δυναμική επιβεβαιώνει μια θεμελιώδη αντίφαση της αμερικανικής στρατηγικής: οι ΗΠΑ επιβάλλουν τεράστιο κόστος στις ίδιες οικονομίες που αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς και στρατηγικούς εταίρους τους.

Το Πεκίνο παρακολουθεί με ψυχραιμία ή, τουλάχιστον, με επιδεικτική ψυχραιμία. Η Κίνα διαθέτει μεγάλα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, που αποσβένουν την άμεση πίεση, αν και η ενεργειακή διαταραχή επηρεάζει το κόστος παραγωγής σε χάλυβα, χημικά και ηλεκτρονικά, συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους σε μια ήδη ευαίσθητη φάση εμπορικής τριβής με τη Δύση. Πέρα από το πετρέλαιο, όμως, το Πεκίνο κατέχει ένα πολύ ισχυρότερο χαρτί: τον έλεγχο των σπανίων γαιών.

Με σχεδόν το 90% της παγκόσμιας επεξεργασίας αυτών των στρατηγικών ορυκτών, απαραίτητων για μαγνήτες, ημιαγωγούς, ηλεκτρικά οχήματα, αμυντικές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Κίνα διαθέτει έναν αόρατο αλλά εξαιρετικά ισχυρό μοχλό πίεσης.

Η ιστορία έχει δείξει πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι. Το 2010, η αιφνίδια αναστολή εξαγωγών σπανίων γαιών προς την Ιαπωνία αποσταθεροποίησε ολόκληρες αλυσίδες παραγωγής. Αν το πετρέλαιο ήταν το αίμα του 20ού αιώνα, οι σπάνιες γαίες αποτελούν την κρίσιμη ύλη του 21ου αιώνα, χωρίς αυτές δεν κατασκευάζονται κατευθυνόμενα βλήματα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα ούτε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Τα κράτη BRICS ελέγχουν συνολικά το 74% των παγκόσμιων αποθεμάτων και η Δύση γνωρίζει ότι η εξάρτησή της σε αυτόν τον τομέα αποτελεί μια αδυναμία που δύσκολα θεραπεύεται γρήγορα.

Η Ρωσία, απομονωμένη από το SWIFT και με δεσμευμένα συναλλαγματικά αποθέματα αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, έχει επιλέξει μια στρατηγική επιβίωσης μέσω διαφοροποίησης και σταδιακής αποδέσμευσης από το δολάριο. Ήδη πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, Ρωσία και Κίνα είχαν μεταφέρει το 90% των μεταξύ τους συναλλαγών σε ρούβλια και γιουάν. Η ίδια τάση εμφανίζεται και στις σχέσεις Ρωσίας–Ινδίας.

Η Μόσχα, αν και αποκλεισμένη από τις δυτικές αγορές, εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο προμηθευτή ενέργειας για μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρασίας, εισπράττοντας σε εγχώρια νομίσματα. Παράλληλα, προωθεί πρωτοβουλίες θεσμικής βαρύτητας, όπως η πρόταση για τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Πολυτίμων Μετάλλων στη Μόσχα, η οποία συζητήθηκε στο Χρηματοοικονομικό Φόρουμ της ρωσικής πρωτεύουσας τον Σεπτέμβριο του 2025. Η πρόταση αποβλέπει στην αποδέσμευση της τιμολόγησης πρώτων υλών από τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Σικάγου.

Πίσω από τους πολέμους και τα κοιτάσματα μαίνεται μια ακόμη πιο σιωπηλή και μακροπρόθεσμη σύγκρουση: ποιο νόμισμα θα κυβερνά τον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες. Το δολάριο παραμένει κυρίαρχο, χρησιμοποιείται στο 48% των διεθνών πληρωμών μέσω SWIFT και αντιπροσωπεύει το 56% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων, όμως η υπεροχή του δεν είναι αμετακίνητη.

Το 2001, το μερίδιό του στα παγκόσμια αποθέματα ανερχόταν στο 73%, γεγονός που σημαίνει ότι η υποχώρησή του είναι αργή αλλά μετρήσιμη και συστηματική. Τα κράτη BRICS, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, οικοδομούν εναλλακτικές χρηματοοικονομικές υποδομές με επιμονή και μεθοδικότητα.