Υπ. Εμπορίου: Στήριξη για ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις

Για το νέο επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με το διαδίκτυο των πραγμάτων, τη βιομηχανική ψηφιοποίηση, την τρισδιάστατη εκτύπωση, τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, αναφέρθηκε την Τετάρτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, σε χαιρετισμό του στο 6th Technology in Action Conference and Exhibition.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι το συνέδριο πραγματεύεται το στρατηγικό πλεονέκτημα που μπορούν να αποκτήσουν τα τμήματα των κυπριακών εταιρειών και οργανισμών από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Έξυπνων Λύσεων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδιο για τη στήριξη και αναβάθμιση της βιομηχανίας και του επιχειρείν γενικότερα, εργάζεται, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, είπε ο Υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 το Υπουργείο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €20 εκατομμυρίων από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, καθώς και επιπρόσθετα €10 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την υλοποίηση του «Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων», συμπλήρωσε ο κ. Δαμιανός.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις προκηρύξεις του Σχεδίου, τον Noέμβριο του 2022, τον Μάρτιο του 2023 και τον Μάιο του 2025, για το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων, δηλαδή €30 εκατομμύρια. To ενδιαφέρον των επιχειρήσεων υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από σχεδόν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με εξαίρεση συγκεκριμένους τομείς πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, καθώς και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις καταδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία των επενδύσεων στην ψηφιακή αναβάθμιση.

Όπως είπε, η τεχνολογική πρόοδος που βιώνουμε σήμερα, στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, δημιουργεί νέα δεδομένα με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και την καθημερινότητά μας. Το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), η βιομηχανική ψηφιοποίηση, η τρισδιάστατη εκτύπωση, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, διαμορφώνουν, συνέχισε ο κ. Δαμιανός, "ένα νέο επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον με τις εξελίξεις αυτές να καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση εξατομικευμένων στρατηγικών, τον επανασχεδιασμό διαδικασιών και τη συνεχή προσαρμογή οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού".

Πηγή: ΚΥΠΕ