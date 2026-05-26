Πού να επενδύσετε σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού και αύξησης των επιτοκίων

Ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε μια αλλαγή των αγορών, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία μετοχών που θα βγουν κερδισμένες.

Ακριβώς τη στιγμή που οι επενδυτές είχαν αρχίσει να συνηθίζουν την ιδέα ενός ιδανικού σεναρίου αποπληθωρισμού και σταθερά αυξανόμενης ανάπτυξης, η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου απειλεί να ωθήσει την αγορά σε ένα νέο καθεστώς, σύμφωνα με την Ned Davis Research (NDR).

Σε περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού, η ηγετική θέση της αγοράς έχει ιστορικά μετατοπιστεί — και υπάρχει μια νέα κατηγορία μετοχών που θα μπορούσε να αναδειχθεί ως κερδισμένη, τόνισε η εταιρεία.

Οι ερευνητές επεσήμαναν την απότομη αύξηση των τιμών καταναλωτή, με τον πληθωρισμό να επιταχύνεται σε ετήσιο ρυθμό 3,8% τον Απρίλιο, το ταχύτερο ποσοστό των τελευταίων τριών περίπου ετών.

«Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το περιβάλλον αποπληθωρισμού που στήριζε την ανοδική πορεία της αγοράς από το χαμηλό της πτωτικής τάσης τον Οκτώβριο του 2022 δεν ισχύει πλέον και έχει μετατραπεί σε πληθωριστικό εμπόδιο», δήλωσαν ο Ρομπ Άντερσον, στρατηγικός αναλυτής της εταιρείας και ο Ταν Γουίν, αναλυτής.

Η εταιρεία εντόπισε μια σειρά τομέων στην αγορά που ιστορικά έχουν αντέξει περιόδους έντονου πληθωρισμού. Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα για τους επενδυτές, σύμφωνα με το Business Insider.

Mετοχές αξίας

Ένα πληθωριστικό περιβάλλον τείνει να ευνοεί τις μετοχές αξίας, τόσο στους κυκλικούς όσο και στους αμυντικούς τομείς, ανέφερε η εταιρεία.

Σε περιόδους όπου ο πληθωρισμός αυξανόταν, τα κέρδη της αγοράς συγκεντρώνονταν κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των βασικών καταναλωτικών αγαθών, της υγειονομικής περίθαλψης και των πρώτων υλών, σύμφωνα με την ανάλυση της NDR.

Eπίλεκτοι τομείς

Σε ένα καθεστώς υψηλού πληθωρισμού, τα κέρδη τείνουν να είναι τα ισχυρότερα στους τομείς των ακινήτων, της ενέργειας, των πρώτων υλών και της βιομηχανίας.

Ο κλάδος των ακινήτων έχει σημειώσει μέσο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή 34% σε περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού. Οι κλάδοι της ενέργειας και των πρώτων υλών έχουν συνήθως σημειώσει αύξηση κερδών περίπου 30%, σύμφωνα με την ανάλυση της NDR.

Αποφύγετε τον χρηματοοικονομικό τομέα

Σε περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού, ο χρηματοοικονομικός τομέας υπήρξε ο πιο αδύναμος «με μεγάλη διαφορά», ανέφερε η εταιρεία, καταγράφοντας μέση σχετική απώλεια 11%.

Οι μετοχές του τομέα τείνουν να πλήττονται σε περιόδους έντονου πληθωρισμού, καθώς οι υψηλότερες τιμές μπορούν να οδηγήσουν τα επιτόκια να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να αυξήσει το κόστος των τόκων και της χρηματοδότησης, οδηγώντας παράλληλα σε απώλειες χαρτοφυλακίου, προσέθεσε η NDR.

«Ο τομέας αυτός αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαίρεση στην τάση Ανάπτυξης/Αξίας. Ο τομέας έχει αποδώσει καλύτερα σε περιβάλλοντα περιορισμένης διακύμανσης», ανέφερε η εταιρεία.

Οι επενδυτές ενδέχεται να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην ευρύτερη αγορά όταν εξετάζουν τις προοπτικές για μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed, υπογράμμισε η εταιρεία. Ιστορικά, όταν η Fed έχει διακόψει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής για έξι μήνες ή περισσότερο, η ευρύτερη αγορά σημειώνει απότομη υποχώρηση εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών, ανέφεραν οι ερευνητές, επικαλούμενοι την ανάλυσή τους σχετικά με την απόδοση των μετοχών μετά από μια αλλαγή στάσης της Fed.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι η παύση της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τις αλλαγές στη νομισματική πολιτική πλησιάζει τον όρο των έξι μηνών τον Ιούνιο.

«Η τρέχουσα κατάσταση πιθανότατα θα εμπίπτει στην κατηγορία της παύσης και έχει ακολουθήσει το τυπικό μοτίβο διόρθωσης, αν και καθοδηγείται από τον πόλεμο με το Ιράν. Οι μετοχές τείνουν να ανακάμπτουν μετά την αρχική πτώση, κατά μέσο όρο», προσέθεσε η NDR.

Πηγή: newmoney.gr