Showmethemoney: H οικονομία που κατεβάζει ταχύτητα, τα νεότερα για τον GSI και ο Demis Hassabis στην Κύπρο

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος κατασκευάζεται και εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο του 2026, σημειώνοντας ετήσια μείωση 1,72%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία. Η μείωση αυτή ακολουθεί την οριακή ετήσια υποχώρηση που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2026, μετά την ετήσια αύξηση 0,82% που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η κυπριακή οικονομία αρχίζει να ρίχνει ρυθμό. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΚΟΕ, η περαιτέρω επιδείνωση του ΣΠΟΔ τον Απρίλιο του 2026 αντανακλά κυρίως τις δυσμενείς εξελίξεις σε συνιστώσες του Δείκτη, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και εξωτερικών οικονομικών πιέσεων.

Αναλυτικότερα, το οικονομικό κλίμα στη ζώνη του ευρώ και, ιδιαίτερα, στην Κύπρο επιδεινώθηκε τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, οδηγώντας σε ετήσια μείωση του σταθμισμένου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ). Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τον Απρίλιο, μετά την ετήσια άνοδο που είχε ήδη σημειωθεί τον Μάρτιο. Αρνητική ήταν επίσης η συμβολή των τουριστικών αφίξεων, οι οποίες επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις πτήσεων και τις πιθανές ελλείψεις καυσίμων, καταγράφοντας σημαντική ετήσια μείωση τον Απρίλιο. Αντίθετα, θετικά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ συνέβαλαν ο –προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία– όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, και ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων.

Συνολικά, η ετήσια μείωση του ΣΠΟΔ τον Απρίλιο υποδηλώνει εξασθένηση της αναπτυξιακής δυναμικής της κυπριακής οικονομίας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εντεινόμενων εξωτερικών οικονομικών πιέσεων, καταλήγει το ΚΟΕ. Τα παραπάνω ευρήματα ευθυγραμμίζονται και με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία βλέπει εξασθένιση του ρυθμού ανάπτυξης φέτος, στο 2,3% και 2,7% για το 2027, από 3,8% το 2025.

Βλέπει δέσμευση για τον GSI

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, κατά την παρουσία του στο 9ο ετήσιο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών - Η Ελλάδα Μετά», το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ρωτήθηκε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector. Ο κ. Μανουσάκης βλέπει πρόοδο.

Το «πράσινο φως», είπε, που εξασφαλίστηκε για να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ σε επίσημο αίτημα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθότι επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας και της Κύπρου για την υλοποίηση του έργου, εξηγώντας ότι η θετική ανταπόκριση της ΕΤΕπ, θα κινητοποιήσει κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Από τον ΑΔΜΗΕ αναμένουν η ΕΤΕπ να δώσει το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση του έργου. Η γραμμή, από την Ελλάδα, είναι ότι όλα πάνε καλά. Στην Κύπρο τηρείται σιγή ασυρμάτου...

Στην Κύπρο ο Demis Hassabis

O κυπριακής καταγωγής CEO, συνιδρυτής της Google DeepMind και κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ Χημείας, Demis Hassabis, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο διεθνές συνέδριο «Shaping the Next Digital Frontier» το οποίο διοργανώνει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Ιουνίου 2026 στη Λευκωσία, και θα αποτελέσει φόρουμ υψηλού επιπέδου για στρατηγικό διάλογο αναφορικά με την ψηφιακή ατζέντα της EE, με έμφαση στο εξελισσόμενο τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη της ιστοσελίδας για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.