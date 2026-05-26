Φειδίας Παναγιώτου: Μένει Ευρωβουλή, το κράτος γλίτωσε για εκλογές €6 εκατομμύρια

Μέχρι και τον εκλογικό νόμο τροποποίησε προληπτικά η απελθούσα Βουλή, έπειτα από εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στο ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Φειδίας Παναγιώτου, να παραιτείτο από τη θέση του ευρωβουλευτή προκειμένου να αναλάβει τη βουλευτική έδρα της Λευκωσίας.

Τελικά, ο Φειδίας επέλεξε χθες να διατηρήσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη θέση στη Βουλή κατέλαβε ο πολιτικός του μέντορας, Γιάννης Λαούρης. Ο Φειδίας εξασφάλισε 5.108 ψήφους, ενώ ο Γιάννης Λαούρης μόλις 1.700. Είναι, συνεπώς, προφανές ότι χιλιάδες ψηφοφόροι του Φειδία δεν ψήφισαν τον Λαούρη, ωστόσο, μέσω της ψήφου τους συνέβαλαν τελικά στην είσοδό του στη Βουλή. Αρκετοί εξ αυτών ενδεχομένως σήμερα να αισθάνονται εξαπατημένοι από τον Φειδία. Υπάρχει, πάντως, και η άλλη όψη του νομίσματος: εάν ο Φειδίας Παναγιώτου παραιτείτο από τη θέση του ευρωβουλευτή, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καλείτο να επωμισθεί κόστος €6 εκατ. για τη διεξαγωγή αναπληρωματικής εκλογής σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να εκλεγεί ο διάδοχός του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η τροποποίηση

Ειδικότερα, σε μίαν από τις τελευταίες συνεδρίες της ολομέλειας της Βουλής πριν από την αναστολή των εργασιών της ενόψει των βουλευτικών εκλογών, το Σώμα αποφάσισε, ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, την τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Η τροποποίηση προβλέπει ότι, σε περίπτωση κένωσης βουλευτικής έδρας ή έδρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαδικασία πλήρωσής της θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας έως και τις 120 ημέρες, εφόσον, κατά την κρίση του υπουργού Εσωτερικών, συντρέχουν πρακτικοί ή άλλοι ειδικοί λόγοι που να το δικαιολογούν.

Η αλλαγή αυτή προωθήθηκε εσπευσμένα έπειτα από προειδοποίηση της Υπηρεσίας Εκλογών ότι, σε περίπτωση που ο Φειδίας Παναγιώτου αποδεχόταν τη βουλευτική έδρα, δεν θα ήταν εφικτή η διεξαγωγή εκλογών για την πλήρωση της θέσης του ευρωβουλευτή εντός των 45 ημερών που προέβλεπε η υφιστάμενη νομοθεσία, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Εκλογών υπέδειξε ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σημαντικά προβλήματα στη στελέχωση των εκλογικών κέντρων, εάν οι εκλογές διεξάγονταν μέσα Ιουλίου. Όπως επισημάνθηκε στους βουλευτές, πολλές σχολικές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως εκλογικά κέντρα δεν διαθέτουν κλιματισμό, γεγονός που θα καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη τη λειτουργία τους υπό συνθήκες καύσωνα.

Επέλεξε το πρώτο σενάριο

Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να τύχει εφαρμογής η νέα νομοθεσία καθώς ο ευρωβουλευτής επέλεξε το πρώτο σενάριο του Υπουργείου Εσωτερικών, που προέβλεπε τη διατήρηση της έδρας του στο Ευρωκοινοβούλιο και ανάληψη της έδρας του βουλευτή Λευκωσίας από τον α’ επιλαχόντα της επαρχίας Λευκωσίας που βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου. Το κόμμα κατάφερε να εξασφαλίσει μόνο μια έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας και έτσι κατέληξε στον Γιάννη Λαούρη, που έλαβε 1.700 ψήφους.

Το σενάριο 2 που ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών, και ήθελε να το αποφύγει πάση θυσία, ήταν ο Φειδίας Παναγιώτου να επιλέξει τη βουλευτική έδρα στην Κύπρο. Τότε αυτομάτως θα κενωνόταν η έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έπρεπε να διεξαχθούν εκλογές με βάση την πρόσφατη τροποποίηση μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί, όμως, εκλογές; Διότι, στην προκειμένη περίπτωση, ο Φειδίας Παναγιώτου έλαβε την έδρα του ευρωβουλευτή ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Συνεπώς, δεν υφίσταται επιλαχών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής για την ανάδειξη νέου ευρωβουλευτή.

Αν ο Φειδίας Παναγιώτου είχε λάβει την έδρα του ευρωβουλευτή με κόμμα, δεν θα απαιτούνταν εκλογές, καθώς η έδρα θα κατέληγε στον α’ επιλαχόντα του ίδιου κόμματος.