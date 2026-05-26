Βουλευτικές Εκλογές: Ανακούφιση έφερε το αποτέλεσμα στο επιχειρείν

Με ανακούφιση υποδέχθηκε η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου, εκτιμώντας ότι η ετυμηγορία των ψηφοφόρων, παρά τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, διασφαλίζει τη σταθερότητα και δημιουργεί προϋποθέσεις κυβερνησιμότητας και συναινέσεων στη νέα Βουλή.

Εκπρόσωποι του επιχειρείν αξιολογούν στον «Π» θετικά το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια έντονου πολυκερματισμού του πολιτικού συστήματος. Δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μηνών προέβλεπαν ακόμη και εννεακομματική Βουλή, εξέλιξη που είχε προκαλέσει προβληματισμό για τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και προώθησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Η ανησυχία, πριν τις εκλογές, ήταν διάχυτη. Τελικά, το νέο κοινοβουλευτικό τοπίο αριθμεί ένα κόμμα λιγότερο, (έξι από επτά), γεγονός που, σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους, περιορίζει τον κίνδυνο παράλυσης.

Το κυρίαρχο μήνυμα που εκπέμπεται από παράγοντες της αγοράς είναι ότι οι ψηφοφόροι, παρά τη διάχυτη δυσαρέσκεια προς τα παραδοσιακά κόμματα, δεν επέλεξαν μια ψήφο που θα καθιστούσε δυσλειτουργική τη Βουλή. Ψήφισαν με τρόπο που τελικά προστατεύει τη χώρα. Το αποτέλεσμα, υποστηρίζουν, δημιουργεί περισσότερο χώρο για συγκλίσεις, συνεργασίες και ευρύτερες συναινέσεις σε νομοθετήματα που αφορούν την οικονομία.

H κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας να συγχαρεί δημόσια όλους τους εκλεγέντες βουλευτές και να δηλώνει ότι "προσβλέπει σε μια αγαστή συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερής οικονομικής πορείας της χώρας, καθώς και την ουσιαστική συμβολή της Τράπεζας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών", δείχνει ότι υπάρχει μια επαγρύπνιση για την πολιτική διαχείριση των θεμάτων της οικονομίας.

Την ετοιμότητα και προθυμία του να συνεργαστεί ουσιαστικά με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες θέσεις, εποικοδομητικές προτάσεις και υπεύθυνες εισηγήσεις στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, εξέφρασε χθες και το ΚΕΒΕ.