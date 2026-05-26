Μεταρρύθμιση ΤΚΑ: Ταχύτητα θέλει ο Μουσιούττας, επιφυλάξεις από εργοδότες και συντεχνίες

Με ταχείς ρυθμούς τρέχει τις προσπάθειες για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, με στόχο την κατάθεση του σχετικού νομοθετήματος μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Στις 4 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ.

Στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Μουσιούττας, ο αναλογιστής ανέπτυξε στους εταίρους τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας και το επίδομα ορφάνιας, για τα οποία, όπως είπε, «θα υπάρχουν πιο επωφελείς συνθήκες και κριτήρια για τον εργαζόμενο, ούτως ώστε, εάν και εφόσον τα χρειαστεί, να τα χρησιμοποιήσει».

Η γγ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε στον «Π» ότι η συντεχνία θέτει θέμα για τους χρόνια πάσχοντες, ζητώντας συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να αποστείλει τις επόμενες μέρες στους κοινωνικούς εταίρους πίνακα με το τι ισχύει σήμερα και τι θα ισχύει με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι η επανακατηγοριοποίηση όσων λαμβάνουν συντάξεις ανικανότητας, με στόχο το όλο σύστημα να γίνει πιο δίκαιο.

Στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, σημείωσε ο υπουργός, υπάρχουν εισηγήσεις για χορήγηση πιστώσεων σε ασφαλισμένους, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 16 ετών, είτε πρόκειται για τις μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά, είτε για τους άτυπους φροντιστές, είτε για τους αναπήρους. Αυτές οι εισηγήσεις, «μπορεί στην πορεία να εμπλουτιστούν και με πρόσθετες κατηγορίες εργαζομένων που χρήζουν περαιτέρω ρύθμισης», σημείωσε.

Μείωση 12%

Ταυτόχρονα, ο υπουργός δήλωσε χθες ότι επιλύονται απορίες όσον αφορά την αναλογιστική μείωση του 12%. Το όλο θέμα, ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής.

Η κ. Χαραλάμπους, επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση για την κλιμακωτή αποκοπή του 12% ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και εισφορών στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων.

Δεν φθάνει το τρένο

Παρά την αισιοδοξία του κ. Μουσιούττα για κατάθεση του νομοθετήματος που αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μέχρι τα μέσα Ιουλίου στη Βουλή, οι συντεχνίες και εργοδότες δεν εκφράζουν την ίδια αισιοδοξία.

«Είναι ουτοπία η κατάθεση των νομοσχεδίων τον Ιούλιο καθώς υπάρχουν σαφείς εκκρεμότητες ενώ θα πρέπει να γίνει ενιαίος σχεδιασμός του συνταξιοδοτικού συστήματος», επεσήμανε στον «Π» ο γ.γ.της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

«Με τη σύνθεση της νέας βουλής και τα αποτελέσματα που κατέδειξαν ότι δεν πέρασαν ατεκμηρίωτες προσεγγίσεις», τονίζει, «ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα του συνταξιοδοτικού συστήματος συνολικά».

Τη θέση τους για ολοκληρωμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που θα περιλαμβάνει τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο πυλώνα, ανέπτυξαν στον «Π», τόσο η Βοηθός Γενική Διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, όσο και ο αναπληρωτής γ.γ. του ΚΕΒΕ, Αιμίλιος Μιχαήλ. Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι «καταγράφουμε όλα τα δεδομένα για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα», επισημαίνοντας με νόημα ότι «τα δικά μας χρονοδιαγράμματα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη και εις βάθος συζήτηση καθώς αφορά την μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση».

Ανάσες στον πληθυσμό

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «δεν θα υπολείπεται σε οτιδήποτε της προηγούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και θα δώσει ανάσες σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων και πρώην εργαζομένων, των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων μας», ανέφερε ο υπουργός.

«Παράλληλα με τις φόρμουλες που χρησιμοποιούμε θα αυξηθούν και οι μεσαίες και οι πιο υψηλές συντάξεις, όμως το μεγαλύτερο βάρος θα το έχουν οι συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων, πέραν από τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για να εξαχθούν οι διάφορες φόρμουλες για διάφορα επιδόματα, οι οποίες είναι πιο επωφελείς για τους εργαζομένους και για τους συνταξιούχους», σημείωσε.

Παρουσιάζει το ΥΠΟΙΚ

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε, ακόμη, ότι κατά την επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 4 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει την επενδυτική πολιτική, δηλαδή τους τρόπους επιστροφής των χρημάτων, τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, τις φόρμουλες και τα επιτόκια.

Υπάρχουν σκέψεις ώστε το νομοθέτημα για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να είναι κάτι ανάλογο με το νομοθέτημα που έχει εγκρίνει η Βουλή και αφορούσε το Ταμείο Υδρογονανθράκων, σημείωσε, εξηγώντας ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα είναι κάτι ξεχωριστό.