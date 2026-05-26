Αναθεώρηση επιδόματος απουσίας εκτός έδρας στην Κύπρο- Η νέα εγκύκλιος

Στην αναθεώρηση του επιδόματος απουσίας εκτός έδρας στην Κύπρο, με ισχύ από 1η Μαΐου, αναφέρεται με εγκύκλιό του το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει η Διευθύντρια του τμήματος, Έλενα Οικονομίδυ Αζίνα, οι περιπτώσεις στις οποίες αποκεντρώθηκε η εξουσία παραχώρησης έγκρισης για κάλυψη εξόδων πέραν των εγκεκριμένων ανώτατων ορίων επιδόματος απουσίας εκτός έδρας στην Κύπρο, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής, από το Υπουργείο Οικονομικών στους οικείους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων/ Υφυπουργείων και στους Προϊστάμενους Ανεξάρτητων Γραφείων, που γνωστοποιήθηκαν με την εγκύκλιο επιστολή με ημερομηνία 23/1/2026, εξακολουθούν να ισχύουν.

Δηλαδή όταν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για συναντήσεις στο πλαίσιο της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2026.

(β) Όταν ο υπάλληλος συμβάλλει στη διοργάνωση/ συντονισμό συνεδρίου ή/ και συνάντησης και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαμείνει στο ξενοδοχείο που διεξάγεται το συνέδριο ή/ και να συμμετάσχει σε γεύμα ή δείπνο.

(γ) Όταν ο υπάλληλος συμμετέχει σε συνέδριο ή/ και συνάντηση όπου οι διοργανωτές έχουν προκαθορίσει συγκεκριμένα ξενοδοχεία για τη διαμονή των συμμετεχόντων ή/ και εστιατόρια και επιβάλλεται πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η διαμονή του λειτουργού στα ξενοδοχεία αυτά ή/ και συμμετοχή σε γεύμα ή δείπνο.

(δ) Όταν τα έξοδα διαμονής/ γεύματος/ δείπνου του υπαλλήλου καλύπτονται κατά τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) από άλλους φορείς/ οργανισμούς και όχι από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι, οι εγκρίσεις για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, να δίνονται μέσα σε λογικά πλαίσια, η διανυκτέρευση να αφορά διαμονή σε σύνηθες δωμάτιο, να μην απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και (όπου αυτό εφαρμόζεται) να επιλέγεται το φθηνότερο ξενοδοχείο, εστιατόριο.

Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, η αρμοδιότητα παραχώρησης κατ' εξαίρεση έγκρισης για κάλυψη εξόδων πέραν των καθορισμένων ανώτατων ορίων παραμένει στο Υπουργείο Οικονομικών.