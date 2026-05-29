FT: Έκτακτες εξουσίες στις Βρυξέλλες για έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα σαρωτικό πλαίσιο έκτακτων εξουσιών που θα της επιτρέπει να παρεμβαίνει άμεσα στις εφοδιαστικές αλυσίδες ημιαγωγών σε περιόδους κρίσης, ακόμη και επιβάλλοντας στις εταιρείες παραγωγής μικροτσίπ να παρακάμπτουν υφιστάμενα συμβόλαια προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που δημοσιεύουν σε αποκλειστικότητα οι Financial Times, το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει επίσης κοινές προμήθειες μεταξύ κρατών-μελών, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους διεθνείς προμηθευτές.

Πρόκειται για μια σημαντική διεύρυνση των εξουσιών των Βρυξελλών όσον αφορά την άμεση παρέμβαση σε βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι ανησυχίες στην Ευρώπη εντείνονται λόγω της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσνγκτον, αλλά και της μεγάλης εξάρτησης της ηπείρου από την Ταϊβάν για προηγμένα μικροτσίπ υψηλών επιδόσεων. Οι φόβοι ότι οι ημιαγωγοί μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο οικονομικού εξαναγκασμού έχουν αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες.

Οι κίνδυνοι αυτοί έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς πέρυσι, όταν η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής Nexperia από τον κινεζικό ιδιοκτήτη της, εξαιτίας ανησυχιών ότι παραγωγή και περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονταν εκτός Ευρώπης. Η ροή ημιαγωγών από τη δραστηριότητα της Nexperia στην Κίνα επιβραδύνθηκε σημαντικά, αναγκάζοντας ορισμένες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να περιορίσουν την παραγωγή τους.

Το εν λόγω προσχέδιο, το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από την αναμενόμενη δημοσίευσή του την ερχόμενη εβδομάδα, δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτεταμένες εξουσίες σε περίπτωση ελλείψεων ημιαγωγών που θα μπορούσαν να απειλήσουν την προμήθεια όπλων, ιατρικών συσκευών, ψηφιακών υποδομών και άλλων κρίσιμων αγαθών.

Σε συνθήκες κρίσης, η Κομισιόν θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως 300.000 ευρώ σε εταιρείες που δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει ότι οι Βρυξέλλες θα μπορούν να «υποχρεώνουν τους κατασκευαστές ημιαγωγών να δίνουν προτεραιότητα σε παραγγελίες προϊόντων κρίσιμης σημασίας σε περιόδους κρίσης, παρακάμπτοντας υφιστάμενα συμβόλαια».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει επίσης τη δυνατότητα να οργανώνει κοινές προμήθειες ώστε να «ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ και να αποτρέψει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών-μελών για περιορισμένες προμήθειες». Σε αυτή την περίπτωση, οι Βρυξέλλες θα λειτουργούν ως κεντρικός αγοραστής για πολλές χώρες της ΕΕ, όπως είχε συμβεί με την προμήθεια εμβολίων κατά την πανδημία.

Το λεγόμενο Chips Act αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική τεχνολογία, μέσω της ενίσχυσης ευρωπαϊκών εναλλακτικών λύσεων σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, το cloud computing και η τεχνητή νοημοσύνη. Στο ίδιο έγγραφο, οι Βρυξέλλες παραδέχονται ότι η Ένωση παραμένει «σχεδόν πλήρως εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία» για τα πιο προηγμένα μικροτσίπ, ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει λιγότερο από το 10% των ημιαγωγών παγκοσμίως, ενώ τα προηγούμενα σχέδια για διπλασιασμό του μεριδίου της στην αγορά έως το 2030 φαίνεται να έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τους στόχους.

