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| Οικονομία

Ζητούν μέτρα στήριξης και προστασίας ευάλωτων δανειοληπτών

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Η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους ζωής, τα υψηλά επιτόκια και οι νέες πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για χιλιάδες δανειολήπτες στην Κύπρο, αναφέρει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Η ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα στήριξης και προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ακρίβειας καθίσταται πλέον επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής πίεσης που βιώνουν σήμερα τα κυπριακά νοικοκυριά, αναφέρει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ.

Σε ανακοίνωση, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους ζωής, τα υψηλά επιτόκια και οι νέες πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για χιλιάδες δανειολήπτες στην Κύπρο.

«Παρά τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης στα επιτόκια, η πραγματικότητα για τα νοικοκυριά παραμένει δύσκολη. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν ήδη εκτοξεύσει τις δόσεις στεγαστικών και άλλων δανείων, με πολλές οικογένειες να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές οικονομικές τους υποχρεώσεις», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζουν να σηκώνουν οι δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο, καθώς τα περισσότερα δάνεια στην Κύπρο παραμένουν συνδεδεμένα με το Euribor και προσθέτει ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού, σε συνδυασμό με την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και βασικές υπηρεσίες, περιορίζει δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

«Πολλές οικογένειες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση οικονομικής εξάντλησης, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα αυξημένες τραπεζικές δόσεις, ακριβότερα καύσιμα, υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις στα τρόφιμα και στις καθημερινές ανάγκες», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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