«Πράσινο φως» στην Ελλάδα από ESM και EFSF για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ενέκριναν χθες εξαίρεση της Ελλάδας από την υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής δανείων των δύο θεσμών, η οποία θα ενεργοποιούνταν λόγω της νέας πρόωρης εξόφλησης μέρους των δανείων του πρώτου προγράμματος διάσωσης (Greek Loan Facility – GLF).

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος (cash buffer), που είχε δημιουργηθεί κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής, ώστε να χρηματοδοτηθεί εν μέρει η συγκεκριμένη αποπληρωμή.

Βάσει των συμβάσεων δανεισμού της Ελλάδας με τον ESM και τον EFSF, η πρόωρη αποπληρωμή ορισμένων πιστωτών, μεταξύ των οποίων και οι χώρες που συμμετείχαν στο GLF, ενεργοποιεί αυτόματα υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής και προς τους δύο ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Με τις εξαιρέσεις που εγκρίθηκαν η Ελλάδα απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση και μπορεί να προχωρήσει στην εξόφληση μέρους των δανείων του πρώτου μνημονίου χωρίς να απαιτηθούν αντίστοιχες πληρωμές προς τον ESM και τον EFSF.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η νέα πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF, η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίων για τη χώρα και βελτιώνει τη δομή του δημόσιου χρέους», δήλωσε ο Πιερ Γκραμένια, γενικός διευθυντής του ESM και διευθύνων σύμβουλος του EFSF.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF που έληγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035, συνολικού ύψους 6,94 δισ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα διαθέσιμα του ειδικού λογαριασμού ταμειακού αποθέματος θα έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Το Greek Loan Facility αποτέλεσε τον πυρήνα του πρώτου προγράμματος οικονομικής στήριξης της Ελλάδας, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Περιλάμβανε διμερή δάνεια από 14 χώρες της Ευρωζώνης συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων παραμένουν σήμερα σε εκκρεμότητα 26,3 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το 2022, ενώ η προηγούμενη πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2025.

Πηγή: newmoney.gr