Χριστόδουλος Πατσαλίδης: Ενα ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο καταλύτης για χρηματοοικονομική ολοκλήρωση

Ένα ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και καινοτομία, είναι η άποψη του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Πατσαλίδη.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ, σε σημερινή ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, με τίτλο «Τα οφέλη της ενοποίησης από ένα Ευρωπαϊκό Ασφαλές Περιουσιακό Στοιχείο – Μια ευρωπαϊκή προοπτική για την οικονομική ολοκλήρωση και τη στρατηγική αυτονομία», αναφέρει ότι η έκδοση μεγάλου όγκου, τυποποιημένων και υψηλής ρευστότητας ευρωπαϊκών ασφαλών τίτλων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υποδομών κεφαλαιαγορών.

Η ανάπτυξη της κωδικοποιημένης μορφής χρέους θα συμπλήρωνε τις πρωτοβουλίες του Ευρωσυστήματος στον τομέα της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), συμπεριλαμβανομένων των έργων Appia και Pontes, καθώς και με το έργο Agora της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, σημειώνει.

Στην ανάλυσή του, στη σειρά επιλεγμένων κειμένων υπό τον τίτλο “Governor’s Insights/Απόψεις του Διοικητή”, που εγκαινίασε σήμερα, ο Διοικητής επισημαίνει ότι η συζήτηση γύρω από τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία έτη.

Εκεί που παλαιότερα το θέμα αυτό εξεταζόταν κυρίως υπό το πρίσμα της διαχείρισης κρίσεων, ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως διαρθρωτικό ζήτημα που αφορά το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης, την οικονομική ολοκλήρωση και τη στρατηγική της αυτονομία. Μια σπάνια ευθυγράμμιση οικονομικών, γεωπολιτικών και θεσμικών συνθηκών δημιουργεί μια ισχυρή βάση υπέρ της έκδοσης ενός κοινού ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών.

Όπως σημειώνει, «τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά συστήματα βασίζονται σε ιδιαίτερα ρευστά περιουσιακά στοιχεία αναφοράς για τη στήριξη αγορών εξασφαλίσεων (collateral), πράξεων επαναγοράς (repo), τιμολόγησης παραγώγων και κατανομής χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η έκδοση μεγάλου όγκου, τυποποιημένων και υψηλής ρευστότητας ευρωπαϊκών ασφαλών τίτλων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υποδομών κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων κωδικοποιημένων (tokenized) τίτλων, προγραμματιζόμενων συστημάτων διακανονισμού και διαλειτουργικών πλαισίων εξασφαλίσεων».

Ο κ. Πατσαλίδης εκτιμά ακόμη ότι η δημιουργία ενός τέτοιου περιουσιακού στοιχείου θα μπορούσε να ενισχύσει την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς θα παρείχε κοινό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση, τη ρευστότητα και τις εξασφαλίσεις στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Ακόμη, υποστηρίζει ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο πρόκληση καινοτομίας αλλά και κλίμακας, καθώς οι κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές δυσκολεύουν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με παγκόσμια ανταγωνιστικότητα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι καθαρές τεχνολογίες, οι ψηφιακές υποδομές, η άμυνα, η φαρμακοβιομηχανία και η προηγμένη μεταποίηση.

«Ένα βαθύτερο και πιο ρευστό ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα, συνδεδεμένο με έναν κοινό τίτλο αναφοράς, θα διευκόλυνε τη χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας και θα μείωνε το κόστος κεφαλαίου», αναφέρει.

Την ίδια ώρα, εκτιμά ότι ένα κοινό ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο θα ενίσχυε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Τραπεζική Ένωση, προσφέροντας στις τράπεζες ένα ιδιαίτερα ρευστό και ευρέως αποδεκτό περιουσιακό στοιχείο για τη διαχείριση ρευστότητας και εξασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τον Διοικητή, η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών θα ενίσχυε επίσης τον διεθνή ρόλο του ευρώ και θα μπορούσε να στηρίξει τη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, όπως η άμυνα, η πράσινη μετάβαση, οι ενεργειακές υποδομές και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

«Η ευρωπαϊκή ενοποίηση αποτελεί σύγχρονη έκφραση της στωικής ιδέας της κοινής μοίρας. Ένα ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο θα ενσάρκωνε αυτή την αρχή», καταλήγει ο Διοικητής.

Πηγή: ΚΥΠΕ