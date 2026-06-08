Βουλγαρία: Mειώνονται κατά 15% για έξι μήνες οι τιμές στο καλάθι του καταναλωτή

Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο βασικό καλάθι του καταναλωτή στη Βουλγαρία θα μειωθούν κατά 15% για τουλάχιστον έξι μήνες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εθνικό Καλάθι Φροντίδας», που αποτελεί κοινή εκστρατεία μεταξύ της Κυβέρνησης και κορυφαίων αλυσίδων λιανικής πώλησης, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων Πλάμεν Αμπρόβσκι στο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή.

Ο Αμπρόβσκι δήλωσε ότι ορισμένες αλυσίδες λιανικής έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν τις εκπτώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να επεκτείνουν το φάσμα των προϊόντων που καλύπτουν.

Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των αλυσίδων λιανικής για τις εντατικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες και για την εθελοντική συμμετοχή τους στην εκστρατεία για να βοηθήσουν τους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσιτά, υψηλής ποιότητας τρόφιμα.

Εξάλλου σε συνέντευξη τη Δευτέρα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας, Επενδύσεων και Βιομηχανίας Αλεξάντερ Πούλεφ δήλωσε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση μιας πολύ πιο πιεστικής βραχυπρόθεσμης πρόκλησης, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη και κοινωνική ευθύνη προς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους και τα άτομα που χρειάζονται ισχυρή στήριξη.

Ο Πούλεφ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των διαδοχικών κρίσεων που έχουν επηρεάσει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι ο έλεγχος των αυξήσεων των τιμών των βασικών τροφίμων ήταν μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

«Σήμερα δημιουργούμε μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ των αλυσίδων λιανικής και της Κυβέρνησης, μια συνεργασία που επικεντρώνεται στη διασφάλιση της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας σε μια περίοδο κρίσης και υψηλού πληθωρισμού», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ