Ασφαλής προορισμός η Κύπρος παρά τις κρίσεις είπε στη συνδιάσκεψη του ILO o ΓΔ της ΟΕΒ

Η Κύπρος παρά τις διαδοχικές κρίσεις ήταν και παραμένει ασφαλής και σταθερός προορισμός για επενδύσεις και τουρισμό, με ισχυρούς θεσμούς, το κράτος δικαίου και θέση ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε σε ομιλία του στην Ετήσια Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στη Γενεύη ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ και Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ILO Μιχάλης Αντωνίου.

Ο κ. Αντωνίου απηύθυνε εκ μέρους των Κυπρίων εργοδοτών ομιλία ενώπιον της Ολομέλειας της Συνδιάσκεψης οι εργασίες της οποίας ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της ΟΕΒ στην ημερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης περιλαμβάνονται θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τον σύγχρονο κόσμο της εργασίας, με κεντρική αναφορά στις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για τις οικονομίες, τις επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Στην ομιλία του, ο κ. Αντωνίου επεσήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη, της οποίας οι δυνατότητες αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό ενώ οι θεσμοί χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν, να διαβουλευθούν και να καταλήξουν σε συναινέσεις για τους τρόπους ενσωμάτωσης της στην εργασία.

Υπογράμμισε ότι η πραγματικότητα αυτή δεν μειώνει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, αλλά καθιστά αναγκαίο αυτός να είναι ταχύτερος, πιο τεκμηριωμένος και πιο προσαρμοστικός, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις και να οδηγεί σε ισορροπημένες αποφάσεις.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Ανώτερος Λειτουργός Πολύβιος Πολυβίου και η Λειτουργός Έλενα Πολυβίου του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ.

Πηγή: ΚΥΠΕ