Reuters: Μπλόκο από την Ελλάδα στην άδεια λειτουργίας της Binance στην Ευρώπη

Η Binance, η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, κινδυνεύει να χάσει από τον επόμενο μήνα το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η αίτηση αδειοδότησης που υπέβαλε στην Ελλάδα φέρεται να οδεύει προς απόρριψη, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αφήσει αβέβαιο το μέλλον των πελατών της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου MiCA.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Binance υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να συμμορφωθεί με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα κρυπτονομίσματα, γνωστούς ως MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων πρέπει έως το τέλος Ιουνίου να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια λειτουργίας από μία εθνική εποπτική αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άδεια αυτή λειτουργεί ως «διαβατήριο», επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσφέρουν υπηρεσίες και στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης.

Αναμένεται να απορριφθεί στην Ελλάδα, μπλόκο στην ευρωπαϊκή δραστηριότητά της

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές πηγές, η αίτηση της Binance στην Ελλάδα αναμένεται να απορριφθεί, γεγονός που θα στερούσε από την εταιρεία τη δυνατότητα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά από την 1η Ιουλίου.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες εποπτείας των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, τα οποία επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπως το bitcoin σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εποπτεία μιας αγοράς πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ζημιές στους επενδυτές εάν δεν λειτουργεί υπό επαρκή έλεγχο.

Η ενδεχόμενη απόρριψη της ελληνικής αίτησης θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει την απαιτούμενη έγκριση για δραστηριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τους πελάτες της που βρίσκονται εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, η Binance ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι σκοπεύει να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις για τους χρήστες μας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εταιρεία, η οποία δηλώνει ότι εξυπηρετεί περίπου 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, υποστηρίζει ότι εργάζεται εδώ και 18 μήνες με τις αρμόδιες αρχές για την απόκτηση άδειας MiCA.

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Όπως ανέφερε, η Binance έχει την εντύπωση ότι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της αίτησής της και ότι αυτή θεωρείται συμβατή με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

Πηγή: protothema.gr