Θλιβερή υπόθεση ντροπής για Κύπρο - Η αντίδραση κυβέρνησης και κομμάτων επί του πορίσματος για το Κράτος Μαφία

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με το βιβλίο -έρευνα του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη ανοίγει πλέον μια τεράστια συζήτηση αλλά και αντιδράσεις από τους κομματικούς σχηματισμούς οι οποίοι με διαφοροποιήσεις στο ύφος βασικά, ζητούν όπως διερευνηθούν πλήρως οι αναφορές για πιθανά ποινικά αδικήματα. Το πόρισμα στο οποίο γίνεται αναφορά για πιθανά αδικήματα όχι μόνο του τέως Προέδρου, αλλά κυριολεκτικώς εκπροσώπων όλων των θεσμών αυτής της πολιτείας από την εκτελεστική, τη δικαστική, την νομοθετική ακόμη και την υπηρεσία που αφορά την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος. Τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, από μόνο τους αποτελούν κόλαφο για όλες τις εξουσίας της Δημοκρατίας και δημιουργούν ένα τεράστιο ηθικό, τουλάχιστον, ζήτημα, ως και την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Το σύστημα συμφερόντων

Στην αντίδραση του ΑΚΕΛ ως του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, αφού ο ΔΗΣΥ στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί εκ των πραγμάτων ως αντιπολίτευση, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να διευρυνθούν οι ποινικές ευθύνες, αφού θεωρεί ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη και Δημοκρατικού Συναγερμού. Όπως σημειώνει το ΑΚΕΛ, το πόρισμα «επιβεβαιώνει αυτά που γνωρίζουν και οι πέτρες στην Κύπρο για τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού. Το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδης επιδόθηκε σε ένα γιγαντιαίο φαγοπότι πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού, εξευτέλισε το κράτους και τους θεσμούς και ντρόπιασε τη χώρα διεθνώς. Το ΑΚΕΛ εκ προοιμίου και ανεξάρτητα αν η διερεύνηση οδηγήσει σε ποινικά αδικήματα, θεωρεί ότι "διαφαινόταν εξαρχής και παραμένει αυταπόδεικτη, η κραυγαλέα και σκανδαλώδης σύγκρουση συμφέροντος του Νίκου Αναστασιάδη και υπουργών του στη βιομηχανία των χρυσών διαβατηρίων που έστησαν και σε σειρά άλλων υποθέσεων». Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό και ντροπιαστικό το γεγονός για έναν Πρόεδρο, οι αναφορές για κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επηρεασμού, ξέπλυμα, συνωμοσίες. Το κόμμα ζητά όπως προχωρήσει η ποινική δίωξη και ζητά πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας - που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος- δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης. Οι κατηγορούμενοι πρέπει να βρεθούν στο σκαμνί της δικαιοσύνης και οι ένοχοι στη φυλακή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η ατιμωρησία σημειώνει το κόμμα τονίζοντας:

Ο βίος και η πολιτεία του κ. Αναστασιάδη αποτελούν ντροπή για τη χώρα και το γεγονός ότι ο Συναγερμός επιμένει να τον υπερασπίζεται και να τον καμαρώνει, προσβάλλει τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Αναμένουμε από την ηγεσία του Συναγερμού αλλά και τον Νίκο Χριστοδουλίδη έστω και τώρα να πάρει θέση. Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι το σύστημα συμφερόντων που έστησε ο Νίκος Αναστασιάδης, δεν τερματίστηκε με την αποχώρηση του από την προεδρία. Το ξήλωμα αυτού του συστήματος είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας και αποτελεί ελάχιστο χρέος προς την αξιοπρέπεια του λαού και της χώρας.

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Σε χαμηλές πτήσεις

Ο ΔΗΣΥ στη δική του αντίδραση, σημειώνει ότι αποτελεί πάγια θέση του όπως όλα τα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί στο πόρισμα για πιθανά αδικήματα, θα πρέπει να διερευνηθούν. Άλλωστε αυτό αποτελεί τη σαφέστατη στάση μας για συντεταγμένη διερεύνηση κάθε καταγγελίας, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Ο ΔΗΣΥ σημειώνει ακόμη ότι το κόμμα θα συνεχίσει να υπηρετεί τις Αρχές της διαφάνειας παντού, του ελέγχου σε όλα, αλλά και σε μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό.

Χωρίς σκιές

Από τον πλευρά του το ΕΛΑΜ σημειώνει την πάγια θέση του υπέρ της εξέτασης και της ενδελεχούς διερεύνησης όλων των καταγγελιών και προσθέτει πως ανεξαρτήτως του ποιους αφορά το πόρισμα «αναμένουμε πως οι ανακριτικές αρχές θα οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης οποιο ή οποια πρόσωπα κατά τεκμήριο ενδέχεται να έχουν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα». Το κόμμα τονίζει ακόμη πως για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σκιές, αναμένει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στο διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών για την υπόθεση.

Πλήρη διερεύνηση

Το ΔΗΚΟ από την πλευρά του σημειώνει ότι το πόρισμα θέτει ενώπιον των αρμόδιων αρχών ευρήματα που απαιτούν πλήρη και άμεση διερεύνηση και προσθέτει πως με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο της αθωότητας, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το σύνολο του πορίσματος, να αξιολογήσουν με θεσμική σοβαρότητα τα ευρήματα που καταγράφονται και, εφόσον διαπιστωθούν πιθανές ποινικές ευθύνες, κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Κόλαφος

Στην δική του αντίδραση το ΑΛΜΑ κάνει λόγο για το πρωτοφανές να ελέγχεται για ποινικά αδικήματα ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως σημειώνει πάντα με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για πόρισμα και όχι για δικαστική απόφαση, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η έκθεση συνιστά πραγματικό κόλαφο για τη δεκαετή διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη - Δημοκρατικού Συναγερμού. Η χώρα, προσθέτει το ΑΛΜΑ, δεν βρέθηκε τυχαία διεθνώς εκτεθειμένη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας Αναστασιάδη. Ούτε ήταν συμπτώσεις τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που στιγμάτισαν την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν σοβαροί λόγοι για τους οποίους η κοινωνία απαιτούσε απαντήσεις.

Μισόλογα και "αδελφότητα"

Η ΔΗΠΑ σημειώνει πως το πόρισμα για το κράτος μαφία δεν αφήνει περιθώρια για μισόλογα. Για αυτό όπως υποστηρίζει, η κοινωνία ζητά διαφανή, αντικειμενική και σε βάθος έρευνα, σημειώνοντας ότι αυτή μπορεί να γίνει μόνο με τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Το VOLT σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως ολόκληρη «αδελφότητα διαφθοράς» με μαέστρο τον Νίκο Αναστασιάδη απομυζούσε τεράστια οφέλη εις βάρος της χώρας, αλλά κυβερνώντες, συγκυβερνώντες, ανεξάρτητες αρχές και νομική υπηρεσία δεν πήραν ή δεν ήθελαν να πάρουν χαμπάρι. Χρειάστηκε μια τριλογία βιβλίων και μια «δανεική» ανεξάρτητη Αρχή για να μάθουμε όλοι, όσα συζητούσε ο κόσμος σε κλειστούς κύκλους. Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πλήρη ποινική διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος – Μαφία», καθώς τα κατ’ ισχυρισμόν αδικήματα που περιγράφονται, αφορούν όλους τους πολιτειακούς θεσμούς, αλλά και άτομα που υπηρετούν τη δικαιοσύνη».

Το Κίνημα Οικολόγων αναφέρει σε δική του ανακοίνωση ότι, τα όσα δημοσιοποίησε η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, προκαλούν βαθύ προβληματισμό και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ακόμη μία υπόθεση που θα χαθεί μέσα στη θεσμική αδράνεια. Για εμάς, προσθέτει το Κίνημα, «το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκδίκησης, ούτε αφορμή για εύκολους συμψηφισμούς. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Η διαφθορά και η διαπλοκή διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, στρεβλώνουν τη λειτουργία του κράτους και τελικά πλήττουν την ίδια την κοινωνία».

Μηδενική ανοχή από κυβέρνηση

Η ανοχή της Κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχετικά με την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την έρευνα για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία», σημειώνοντας πως το πόρισμα της Αρχής «είναι απόλυτα σεβαστό». «Από εδώ και πέρα, υπάρχουν προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, στη βάση του Συντάγματος και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν αρμοδίως, ώστε όσα σοβαρά αναφέρονται στο πόρισμα να διερευνηθούν πλήρως», πρόσθεσε. Η ανοχή της Κυβέρνησης, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς «παραμένει μηδενική» και «η προσήλωσή μας στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς παραμένει ακλόνητη».