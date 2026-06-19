ΣΕΚ και ΠΕΟ θέτουν ξανά στο Εργατικό Συμβουλευτικό τις συντάξεις χήρων ανδρών

Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου οι ηγεσίες της ΣΕΚ και της ΠΕΟ θα θέσουν εκ νέου στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το ζήτημα της σύνταξης χηρείας των αντρών χήρων, ώστε να συζητηθεί και να επιλυθεί στο πλαίσιο της συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αναφέρει ανακοίνωση από ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ και Επιτροπή Αγώνα Αντρών Χήρων.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι για το υπό αναφορά ζήτημα της σύνταξης χηρείας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στα γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, σύσκεψη υπό την προεδρία των Γενικών Γραμματέων της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, Ανδρέα Φ. Μάτσα και Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας και ο τέως Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ και Κώστας Σκαρπάρης αντίστοιχα, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης, καθώς και μέλη της Επιτροπής Αγώνα Αντρών Χήρων.

Η σύσκεψη επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα όλων των εμπλεκομένων να συνεχίσουν τη συλλογική προσπάθεια και τον αγώνα μέχρι την πλήρη άρση της αδικίας εις βάρος των αντρών χήρων, των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, γεγονός που συνιστά παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ