Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΣΕΚ και ΠΕΟ θέτουν ξανά στο Εργατικό Συμβουλευτικό τις συντάξεις χήρων ανδρών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στόχος η πλήρη άρση της αδικίας εις βάρος των αντρών χήρων, των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018

Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου οι ηγεσίες της ΣΕΚ και της ΠΕΟ θα θέσουν εκ νέου στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το ζήτημα της σύνταξης χηρείας των αντρών χήρων, ώστε να συζητηθεί και να επιλυθεί στο πλαίσιο της συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αναφέρει ανακοίνωση από ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ και Επιτροπή Αγώνα Αντρών Χήρων.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι για το υπό αναφορά ζήτημα της σύνταξης χηρείας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στα γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, σύσκεψη υπό την προεδρία των Γενικών Γραμματέων της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, Ανδρέα Φ. Μάτσα και  Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας και ο τέως Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ και Κώστας Σκαρπάρης αντίστοιχα, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης, καθώς και μέλη της Επιτροπής Αγώνα Αντρών Χήρων.

Η σύσκεψη επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα όλων των εμπλεκομένων να συνεχίσουν τη συλλογική προσπάθεια και τον αγώνα μέχρι την πλήρη άρση της αδικίας εις βάρος των αντρών χήρων, των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, γεγονός που συνιστά παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΣΕΚΠΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα