Η συζήτηση γύρω από τις εκποιήσεις στην Κύπρο έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στην ανάγκη προστασίας των δανειοληπτών και ειδικότερα των ευάλωτων νοικοκυριών που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις νομοθετικές τροποποιήσεις που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο επίπεδο, συνδέοντας άμεσα το πλαίσιο εκποιήσεων με τη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας. Για την ΕΚΤ η προστασία των δανειοληπτών και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα πρέπει να συνυπάρχουν. Αν και η γνωμοδότηση, τη...
Οι φόβοι Λαγκάρντ για τις εκποιήσεις- Πέντε βασικοί κίνδυνοι για χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα
Επί της ουσίας η ΕΚΤ απορρίπτει το σύνολο των νομοθεσιών και συστήνει στις κυπριακές αρχές να προβούν σε διεξοδική ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων των τροποποιητικών νόμων στην κυπριακή οικονομία
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