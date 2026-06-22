Καλπάζουν οι τουριστικές κρατήσεις σε Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία

Οι κρατήσεις διακοπών προς την ανατολική Μεσόγειο αυξάνονται ραγδαία, καθώς τα ξενοδοχεία μειώνουν τις τιμές τους και οι ταξιδιώτες επανεκτιμούν τους κινδύνους μιας πιθανής εξάπλωσης της σύγκρουσης στον Κόλπο.

Οι κρατήσεις στην Κύπρο, την Τουρκία και σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής υποχώρησαν αμέσως μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά πρακτορεία και στοιχεία του κλάδου, η ζήτηση ανακάμπτει σταθερά ήδη πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα.

Οπως γράφουν οι Financial Times, oι ταξιδιώτες όχι μόνο έχουν γίνει λιγότερο ανήσυχοι για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης, συνειδητοποιούν επίσης ότι ορισμένοι προορισμοί που επλήγησαν από την πτώση των κρατήσεων βρίσκονται εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, μίλια μακριά από τις εχθροπραξίες.

«Οι καταναλωτές ανοίγουν τους χάρτες τους και συνειδητοποιούν ότι η Διώρυγα του Σουέζ δεν συνδέεται με τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Κέντον Τζάρβις. «Νομίζω ότι ήταν ένα πραγματικά καλό μάθημα γεωγραφίας.»

Πρόσθεσε ότι τα ξενοδοχεία της περιοχής «έχουν δώσει εξαιρετικές προσφορές στο σύστημα, με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να βρει πολύ καλύτερη ποιότητα... από ό,τι στην Ισπανία στην ίδια τιμή».

Οι αναζητήσεις καταναλωτών για ξενοδοχεία στην Αίγυπτο, την Τουρκία και την Κύπρο αυξάνονται σταθερά τις περισσότερες εβδομάδες από τα μέσα Απριλίου, περίπου έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας δεδομένων Lighthouse.

Οι αναζητήσεις για την Τουρκία και την Αίγυπτο ήταν κατά ένα τρίτο υψηλότερες τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου σε σύγκριση με την πρώτη, ενώ οι αναζητήσεις για την Κύπρο, η οποία είχε πληγεί από επίθεση drone στις αρχές της σύγκρουσης, αυξήθηκαν κατά 29%.

«Από τον Μάιο και μετά, τα πράγματα βελτιώθηκαν θεαματικά», δήλωσε ο Νικ Αρίστου, εμπορικός διευθυντής του ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων Muskita, ο οποίος διαχειρίζεται τρία ξενοδοχεία στην Κύπρο.

«Τον Μάρτιο βρισκόμασταν 20% χαμηλότερα για τη θερινή περίοδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Muskita «ανακτά πλέον το χαμένο έδαφος όσον αφορά τις ταξιδιωτικές κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη».

Η μείωση των κρατήσεων για αργότερα μέσα στο έτος από οικογένειες, οι οποίες συνήθως κλείνουν νωρίς τις διακοπές τους και έχουν ήδη επιλέξει άλλους προορισμούς, έχει αντισταθμιστεί από τη ζήτηση νεότερων ζευγαριών.

Πριν από τη σύγκρουση, η εταιρεία ανέμενε ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος και, παρότι πλέον είναι πιθανό απλώς να διατηρήσει τα επίπεδα του 2025, σύμφωνα με τον Αρίστου, αυτό θα ήταν αδιανόητο κατά τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης. «Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει επιστρέψει στην κανονικότητα», δήλωσε.

Ορισμένες αγορές ανέκαμψαν ιδιαίτερα γρήγορα. Η easyJet ανέφερε ότι πέρασε «από αρνητική θέση στην Αίγυπτο σε μια πολύ ισχυρή θετική θέση σε ετήσια βάση μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες», όπως δήλωσε τον προηγούμενο μήνα στους επενδυτές ο επικεφαλής της easyJet Holidays, Γκάρι Γουίλσον.

Ο Γιόζεφ Βαράντι, διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, δήλωσε ότι παρατηρείται «πολύ ισχυρή ανάκαμψη σε ορισμένες αγορές... όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Κύπρος, οι οποίες επηρεάστηκαν επειδή βρίσκονταν απλώς πολύ κοντά στα γεγονότα», με ορισμένες από αυτές να έχουν πλέον «ανακάμψει πλήρως».

Ο Γιοχάνες Τόμας, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας αναζήτησης καταλυμάτων Trivago, δήλωσε ότι υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις πως οι Βρετανοί ταξιδιώτες αρχίζουν να επαναπροσεγγίζουν προορισμούς που είχαν πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή». Πρόσθεσε ότι το Μαρόκο και η Αίγυπτος ήταν οι «πρωταγωνιστές», με τις αναζητήσεις να είναι αυξημένες κατά 22% σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.

Η ευρωπαϊκή ζήτηση έχει επίσης ενισχυθεί, καθώς ταξιδιώτες που υπό άλλες συνθήκες θα πετούσαν προς ή μέσω του Κόλπου επιλέγουν πλέον διακοπές πιο κοντά στην πατρίδα τους — παρότι οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου προσφέρουν ασφαλιστικά προγράμματα προκειμένου να πείσουν τους καταναλωτές να επιστρέψουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήρε αυτή την εβδομάδα τη σύσταση αποφυγής ταξιδιών προς την περιοχή, η οποία είχε εμποδίσει τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να πραγματοποιούν κρατήσεις για ταξίδια προς ή μέσω αεροδρομίων του Κόλπου.

«Οι οικογένειες θα πάνε διακοπές», δήλωσε στους Financial Times ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, πριν ανακοινωθούν οι αλλαγές. «Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουν διακοπές μεγάλων αποστάσεων ή στη Μέση Ανατολή, ή αν θα μείνουν πιο κοντά στο σπίτι τους και θα κάνουν διακοπές στην Ευρώπη. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μείνουν πιο κοντά στο σπίτι τους και θα κάνουν διακοπές στην Ευρώπη».

Πηγή: euro2day.gr