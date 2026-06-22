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| Οικονομία

Κυπριακές τράπεζες: Πάνω από ΕΕ οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων παρά την κάμψη

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE) στην Κύπρο διαμορφώθηκε τέλος Μαρτίου του 2026 στο 11,5% από 15% τέλος Δεκεμβρίου του 2025 και 13,3% τέλος Μαρτίου του 2025. Στην ΕΕ είναι 10,5%.

Κερδίζουν λιγότερα οι μέτοχοι των κυπριακών τραπεζών τους πρώτους μήνες του 2026 σε σχέση με το τέλος του 2025 και αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και αφορούν τη διαμόρφωση του δείκτη απόδοσης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE).

Παρά το γεγονός ότι ο σχετικός δείκτης στην Κύπρο είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, εντούτοις παρουσιάζει επιβράδυνση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες που δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η διοίκηση μιας εταιρείας τα κεφάλαια των μετόχων για να παράγει κέρδη.

Ο δείκτης στην Κύπρο διαμορφώθηκε τέλος Μαρτίου του 2026 στο 11,5% από 15% τέλος Δεκεμβρίου του 2025 και 13,3% τέλος Μαρτίου του 2025.

Οι κυπριακές τράπεζες σημείωσαν σημαντικά κέρδη το 2025, που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους ενώ το τρίμηνο του 2026 η κερδοφορία τους μειώθηκε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν στις 12 Ιουνίου, η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά €62 εκατ. ή 23,6% σε €202 εκατ. από €264 εκατ. το Μάρτιο 2025.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη €121 εκατ. για το τρίμηνο του 2026 έναντι κερδών €117 εκατ. το τρίμηνο του 2025.

Οι μέτοχοι της τράπεζας ενέκριναν στο πλαίσιο της πρόσφατης ετήσιας γενικής συνέλευσηςτη διανομή τελικού μερίσματος σε μετρητά, μικτού ποσού €0.50 ανά συνήθη μετοχή της σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το οποίο θα καταβληθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου.Το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε €0,70 καθώς είχε εγκριθεί προμέρισμα €0,20 τον Οκτώβριο. 

Στο επίκεντρο της συνέλευσης βρέθηκε η μερισματική πολιτική της τράπεζας, με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους και τα επόμενα χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου χαρακτήρισε το 2025 ως ακόμη μία ισχυρή χρονιά για το συγκρότημα, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική της τράπεζας βασίζεται στη βιώσιμη κερδοφορία, στην ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και στη διατήρηση υψηλών διανομών.

Καθαρά κέρδη ύψους €103 εκατ. κατέγραψε και η Eurobank στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι μέτοχοι της Eurobank θα λάβουν καθαρό μέρισμα  €0,06828 ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Η εικόνα στην ΕΕ

Στην Ευρώπη ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, διαμορφώθηκε στο 10,5% κατά μέσο όρο, τέλος Μαρτίου του 2026 από 10,4% τέλος Δεκεμβρίου 2025 και 10,5% τέλος Μαρτίου του 2025.

Την πρώτη θέση έχει το τραπεζικό σύστημα της Κροατίας, με απόδοση 21,3% και ακολουθούν οι τράπεζες στην Ισπανία (18,5%).

Στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε στο 11% από 12,7% τέλος Δεκεμβρίου 2025 και 13% τέλος Μαρτίου του 2025.

 

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τράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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