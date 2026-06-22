Κυπριακές τράπεζες: Πάνω από ΕΕ οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων παρά την κάμψη

Κερδίζουν λιγότερα οι μέτοχοι των κυπριακών τραπεζών τους πρώτους μήνες του 2026 σε σχέση με το τέλος του 2025 και αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και αφορούν τη διαμόρφωση του δείκτη απόδοσης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE).

Παρά το γεγονός ότι ο σχετικός δείκτης στην Κύπρο είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, εντούτοις παρουσιάζει επιβράδυνση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες που δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η διοίκηση μιας εταιρείας τα κεφάλαια των μετόχων για να παράγει κέρδη.

Ο δείκτης στην Κύπρο διαμορφώθηκε τέλος Μαρτίου του 2026 στο 11,5% από 15% τέλος Δεκεμβρίου του 2025 και 13,3% τέλος Μαρτίου του 2025.

Οι κυπριακές τράπεζες σημείωσαν σημαντικά κέρδη το 2025, που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους ενώ το τρίμηνο του 2026 η κερδοφορία τους μειώθηκε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν στις 12 Ιουνίου, η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά €62 εκατ. ή 23,6% σε €202 εκατ. από €264 εκατ. το Μάρτιο 2025.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη €121 εκατ. για το τρίμηνο του 2026 έναντι κερδών €117 εκατ. το τρίμηνο του 2025.

Οι μέτοχοι της τράπεζας ενέκριναν στο πλαίσιο της πρόσφατης ετήσιας γενικής συνέλευσηςτη διανομή τελικού μερίσματος σε μετρητά, μικτού ποσού €0.50 ανά συνήθη μετοχή της σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το οποίο θα καταβληθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου.Το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε €0,70 καθώς είχε εγκριθεί προμέρισμα €0,20 τον Οκτώβριο.

Στο επίκεντρο της συνέλευσης βρέθηκε η μερισματική πολιτική της τράπεζας, με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους και τα επόμενα χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου χαρακτήρισε το 2025 ως ακόμη μία ισχυρή χρονιά για το συγκρότημα, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική της τράπεζας βασίζεται στη βιώσιμη κερδοφορία, στην ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και στη διατήρηση υψηλών διανομών.

Καθαρά κέρδη ύψους €103 εκατ. κατέγραψε και η Eurobank στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι μέτοχοι της Eurobank θα λάβουν καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Η εικόνα στην ΕΕ

Στην Ευρώπη ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, διαμορφώθηκε στο 10,5% κατά μέσο όρο, τέλος Μαρτίου του 2026 από 10,4% τέλος Δεκεμβρίου 2025 και 10,5% τέλος Μαρτίου του 2025.

Την πρώτη θέση έχει το τραπεζικό σύστημα της Κροατίας, με απόδοση 21,3% και ακολουθούν οι τράπεζες στην Ισπανία (18,5%).

Στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε στο 11% από 12,7% τέλος Δεκεμβρίου 2025 και 13% τέλος Μαρτίου του 2025.