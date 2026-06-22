Συνεχίζουν τον αγώνα για πλήρη δικαίωση οι κάτοχοι τραπεζικών αξιογράφων- Τι ζητούν από Χριστοδουλίδη

Τον αγώνα τους για πλήρη δικαίωση συνεχίζουν οι κάτοχοι τραπεζικών αξιογράφων, απαιτώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καθαρίσει τους «Σταύλους του Αυγεία».

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του προέδρου του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων (ΣΥΚΑΤΑ), Σταύρου Γιαλλουρίδη, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Χοιροκοιτία, «ανανεώθηκε η εντολή του ΔΣ του ΣΥΚΑΤΑ χωρίς ψηφοφορία για συνέχιση του τίμιου αγώνα για πλήρη δικαίωση».

«Η απάντηση σε «ψιθύρους» δόθηκε με το πιο ηχηρό τρόπο σε μια μεγάλη αίθουσα που αποδείχτηκε πολύ μικρή», σημειώνει. «Παρουσίας πέραν των 700 μελών μας», συνεχίζει, η γενική συνέλευση «ενέκρινε πρόταση μας να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθαρίσει τους Σταύλους του Αυγεία».

«Να τιμωρηθούν οι ένοχοι της μεγαλύτερης τραπεζικής απάτης που έγινε εις βάρος 25,000 ανυποψίαστων πολιτών και την επιστροφή όλων των κλοπιμαίων πίσω στους νόμιμους δικαιούχους», προσθέτει.

«Απολογούμαστε γιατί περί των 200 ατόμων έμειναν εκτός αίθουσας. Το μήνυμα όμως και η εικόνα ταξίδεψε στο προορισμό της. Δε θα δεχτούμε άλλη κωλυσιεργία. Το 2026 θα γίνει η δεύτερη εκταμίευση όπως και το άνοιγμα της πλατφόρμας για όσους δε πρόλαβαν να κάνουν αίτηση , για όσους τα αξιόγραφα μετατράπηκαν με το πιστόλι στο κρόταφο σε μετοχές , για τα νομικά πρόσωπα των 2-3 άτομα της οικογειακής επιχείρησης. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά , πιο αποφασισμένοι και πιο ενωμένοι από ποτέ», τονίζει.

«14 ΧΡΟΝΙΑ αγωνιζόμαστε για να κερδίσει το δίκαιο το άδικο», καταλήγει στην ανάρτησή του.