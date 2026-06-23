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| Οικονομία

Στο «κόκκινο» το άγχος των Κυπρίων για τα οικονομικά τους

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

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Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49,5%) δηλώνει ότι τα οικονομικά ζητήματα του προκαλούν άγχος, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του Financial Wellbeing Institute. Το 48,8% κατατάσσει το αυξημένο κόστος ζωής στις τρεις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές που αντιμετωπίζει

Παρά την άνοδο του «Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας 2025» του Financial Wellbeing Institute, στις 54,6 μονάδες, το οικονομικό άγχος των νοικοκυριών στην Κύπρο εξακολουθεί να «χτυπά κόκκινο», με σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες να παραμένουν σε κατάσταση οικονομικής ευαλωτότητας ή δυσκολίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευ...

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