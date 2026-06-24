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| Οικονομία

Στο TAXISnet τα στοιχεία συντάξεων των κρατικών συνταξιούχων για το 2025

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Δεν απαιτείται πλέον επίσκεψη ή αίτημα προς τον Τομέα Συντάξεων για τα στοιχεία αποδοχών

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία που αφορούν τις συντάξεις κρατικών συνταξιούχων για το φορολογικό έτος 2025 έχουν ήδη καταχωριστεί αυτόματα στο σύστημα φορολογίας TAXISnet, διευκολύνοντας την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, έχουν καταχωριστεί τόσο τα ποσά των ετήσιων συντάξεων των συνταξιούχων κρατικών αξιωματούχων, υπαλλήλων και χηρών ή χήρων δικαιούχων, όσο και τα ποσά των αποκοπών και παρακρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025.

Ως εκ τούτου, οι επηρεαζόμενοι πολίτες μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης χωρίς να χρειάζεται να εξασφαλίσουν κατάσταση αποδοχών από τον Τομέα Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Το Γενικό Λογιστήριο σημειώνει ότι η αυτόματη καταχώριση των στοιχείων στο TAXISnet αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και στη μείωση της ταλαιπωρίας για τους συνταξιούχους.

 

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