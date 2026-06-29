Οι τρεις προκλήσεις της ναυτιλίας

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον για τη ναυτιλία σκιαγράφησε η υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, στον χαιρετισμό της στο Ναυτιλιακό Συμπόσιο (Shipping Symposium) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Λεμεσό, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί ο κλάδος σε πολλαπλά επίπεδα.

Όπως επεσήμανε, η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, που διαμορφώνεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις αλλαγές στα εμπορικά πρότυπα και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές, εντείνοντας την αβεβαιότητα και δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρέθηκε η μετάβαση του κλάδου σε μια νέα εποχή, με κυρίαρχα στοιχεία την απανθρακοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως τόνισε, η ανάγκη περιορισμού των εκπομπών και η προσαρμογή στα διεθνή περιβαλλοντικά δεδομένα οδηγούν τη ναυτιλία σε βαθιές αλλαγές, οι οποίες συνοδεύονται από αυξημένες επενδυτικές απαιτήσεις και τεχνολογικές προκλήσεις.

Την ίδια ώρα, η μετάβαση σε έναν πιο «πράσινο» στόλο, η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών αποτελούν κρίσιμα στοιχήματα για το μέλλον της ναυτιλίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που, όπως υπογράμμισε, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς συντονισμό και συνέργειες, καθώς απαιτείται κοινή προσπάθεια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, με την υφυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η ενίσχυση της κυπριακής σημαίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υφυπουργείο προωθεί δράσεις που στοχεύουν στην απλοποίηση διαδικασιών, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στην ενίσχυση της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η κ. Χατζημανώλη ανέδειξε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της Κύπρου στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα επιδιώκει να διατηρεί ισχυρή παρουσία και ουσιαστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τη ναυτιλία.