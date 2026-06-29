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Αυτοεξαίρεση και μισθοδοσία

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Είναι καθόλα εύλογο το ερώτημα που προκύπτει για την ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας, μετά την (απόλυτα ορθή) απόφασή τους να απέχουν από οποιαδήποτε διαδικασία ή απόφαση σε σχέση με την ποινική διερεύνηση για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», σε σχέση με τη μισθοδοσία τους. Αφού αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους, γιατί δεν αποποιήθηκαν και τον μισθό τους (ή μέρος αυτού) όσο θα διαρκούν οι έρευνες και δεν θα έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή; Ίσως έτσι θα είχε μεγαλύτερο νόημα η απόφασή τους. Άλλωστε, εάν ήταν στον ιδιωτικό τομέα και αποφάσιζαν να απέχουν οικειοθελώς από μέρος των καθηκόντων τους, δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να προβλέψεις την κατάληξη. 

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