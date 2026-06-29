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Ο Τόνι Μπλερ, η Γάζα και η συνάντηση στην Κύπρο

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Ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, θα περάσει σήμερα την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου και θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η παρουσία του κ. Μπλερ στην Κύπρο συνδέεται με την πραγματοποίηση συνάντησης για τη Γάζα, στην Κύπρο, στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν αξιωματούχοι του Γραφείου του ύπατου εκπροσώπου για τη Γάζα, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου «Τόνι Μπλερ» και στελέχη της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, έχει διευκρινίσει ότι η Κύπρος δεν είναι διοργανωτής ή εταίρος της συνάντησης, παρά το γεγονός ότι αυτή φιλοξενείται στο νησί.

Γ.Σ. 

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