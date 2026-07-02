«Καίνε» πορτοφόλια οι τιμές στις μεταφορές και καύσιμα- Αυξημένες και οι τιμές αναψυχής και τροφίμων

Στο 3,1% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας με τις τιμές στον τομέα μεταφορών, καυσίμων, αναψυχής και τροφίμων να βάζουν «μπουρλότο» στις τσέπες των καταναλωτών.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε κατά 0,26 μονάδες και έφτασε στις 103,00 μονάδες σε σύγκριση με 102,74 μονάδες τον Μάιο 2026.

Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 3,1% έναντι αύξησης 2,6% τον Μάιο και 2,8% τον Απρίλιο.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (8,3%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (5,6%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (5,3%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (5,1%).

Αντίθετα, μείωσε σημειώθηκε στον τομέα Ένδυσης και Υπόδησης (-7,7%).

Σε σχέση με τον Μάιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,2%) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (1,0%).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (21,2%) και Γεωργικά Προϊόντα (9,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Βιομηχανικά Προϊόντα (-1,0%). Σε σχέση με τον Μάιο 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (4,1%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Πετρελαιοειδή (-1,1%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,15), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,91) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,86), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,62), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,73) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,33).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,14) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (0,09).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,97), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,53).

Το εξάμηνο του 2026, ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 1,7%.