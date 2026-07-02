Έριξε ταχύτητα η αύξηση στις τιμές ακινήτων- Στο 3,4% το πρώτο τρίμηνο

Επιβράδυνση της αύξησης στις τιμές των ακινήτων, δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσαν την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών κατοικιών για το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπολογίζεται στις 102,95 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση, έναντι ετήσιας αύξησης 6% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές παρουσίασαν σταθεροποίηση σε τριμηνιαία βάση.

Ο υποδείκτης για τις νέες οικιστικές μονάδες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στις 103,25 μονάδες, σε σύγκριση με 102,06 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, ο υποδείκτης για τις υφιστάμενες οικιστικές μονάδες διαμορφώθηκε στις 102,51 μονάδες, έναντι 99,82 μονάδων το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

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Πέραν της Κύπρου, επιβράδυνση παρουσιάζεται και στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των κατοικιών, αυξήθηκαν κατά 4,7% στην ευρωζώνη και κατά 5,1% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,1% και 5,4% στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,0% στην ευρωζώνη και κατά 1,2% στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Εξέλιξη των τιμών των κατοικιών στα κράτη μέλη

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα παρουσίασε ετήσια μείωση των τιμών των κατοικιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και είκοσι πέντε παρουσίασαν ετήσια αύξηση. Η πτώση καταγράφηκε στη Φινλανδία (-2,0%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+17,8%), τη Βουλγαρία (+14,8%) και τη Σλοβακία (+14,4%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές μειώθηκαν σε τέσσερα κράτη μέλη και αυξήθηκαν σε είκοσι δύο κράτη μέλη. Οι μειώσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο, τη Φινλανδία (και οι δύο -0,8%), τη Γαλλία (-0,6%) και την Ουγγαρία (-0,5%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+6,2%), την Πορτογαλία (+3,8%) και τη Σλοβακία (+3,6%).

Ενοίκια

Ανοδικά κινούνται και οι τιμές των ενοικίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,0% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,2% και τα ενοίκια κατά 0,7%.

Όσον αφορά τα εθνικά δεδομένα, κατά τη σύγκριση του πρώτου τριμήνου του 2026 με τον ετήσιο μέσο όρο για το 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+10,3%), τη Βουλγαρία (+9,4%) και τη Σλοβακία (+9,1%). Η Γαλλία (-0,5%) και η Φινλανδία (-1,8%) ήταν οι μόνες χώρες όπου οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν.

Κατά την ίδια περίοδο, τα ενοίκια αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Σλοβενία, όπου μειώθηκαν κατά 0,9%, και τη Φινλανδία, όπου παρέμειναν αμετάβλητες. Μεταξύ των άλλων χωρών της ΕΕ, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Κροατία (+21,9%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (+6,4%) και την Ελλάδα (+5,0%).

Μεταξύ 2025 και πρώτου τριμήνου του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,9% και τα ενοίκια κατά 1,8%.