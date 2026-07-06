Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία: Η Κύπρος προσελκύει το βλέμμα των Ινδών επενδυτών

Η αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου - Ινδίας σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση δημιουργεί νέες προοπτικές σε επενδύσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ναυτιλία και τεχνολογία, τονίζει σε συνέντευξή του στον «Π» ο ύπατος αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο. Με αφορμή τη διοργάνωση σεμιναρίου στη Λευκωσία για τη νέα φορολογική νομοθεσία της Ινδίας, ο κ. Manish εξηγεί πώς οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις ενισχύουν την ελκυστικότητα της ινδικής αγοράς, αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικής πύλης προς την Ευρώπη και επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον ινδικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως βάση για την επέκτασή τους στην ευρωπαϊκή και την ευρύτερη περιφερειακή αγορά. Ενδεικτικό της δυναμικής των διμερών οικονομικών σχέσεων είναι ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Ινδία, με άμεσες επενδύσεις που ξεπερνούν τα 164 δισ. δολάρια την περίοδο 2000-2026.

Πώς η νέα φορολογική νομοθεσία της Ινδίας αναδιαμορφώνει το επενδυτικό τοπίο στη χώρα μετά την εφαρμογή της την 1η Απριλίου 2026;

Η εκδήλωση διοργανώθηκε ως απάντηση σε μια πολύ πρακτική ανάγκη. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τους λογιστές, τους νομικούς και τους συμβούλους στην Κύπρο που συνεργάζονται με την Ινδία.

Μετά την ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025 και την επακόλουθη επίσιμη επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ινδία τον Μάιο του 2026, οι διμερείς σχέσεις μας έχουν προχωρήσει από το στάδιο της καλής θέλησης σε αυτό της δομημένης υλοποίησης. Οι δύο χώρες έχουν πλέον αναβαθμίσει τις σχέσεις τους σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση, με σαφή έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη ναυτιλιακή συνεργασία, την τεχνολογία, την καινοτομία και τη συνδεσιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το σεμινάριο εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, παρέχει στην επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα της Κύπρου επίκαιρες γνώσεις σχετικά με το φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ινδίας, μειώνοντας έτσι τα εμπόδια πληροφόρησης που παρεμποδίζουν την είσοδο στην αγορά. Δεύτερον, ενισχύει την εμπιστοσύνη ότι η Ινδία είναι προσηλωμένη στην απλοποίηση, τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Ινδία υπήρξε πάντα ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Η Κύπρος το γνωρίζει αυτό. Τα τελευταία 25 χρόνια, η Κύπρος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ινδία. Ο νέος νόμος περί φόρου εισοδήματος του 2025 καθιστά την Ινδία έναν ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό. Η Ινδία είναι το μέρος όπου υπάρχει ανάπτυξη. Η Ινδία είναι το μέρος όπου πραγματοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις. Όλοι γνωρίζουμε πόσο περίπλοκη είναι η άμεση φορολογία. Με αυτή τη μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι η Ινδία είναι έτοιμη να επενδύσει χρόνο, προσπάθειες και πόρους στην απλοποίηση ακόμη και των πιο περίπλοκων πυλώνων του ινδικού οικοσυστήματος.

Η Κύπρος έχει ιστορικά λειτουργήσει ως πύλη για επενδύσεις στην Ινδία. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο ρόλος στο σημερινό μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον;

Πιστεύω ότι οι σχέσεις Ινδίας–Κύπρου εισέρχονται σε μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα περίοδο. Αυτό που παρατηρούμε είναι η ανάδυση ενός πραγματικού οικονομικού και στρατηγικού διαδρόμου μεταξύ Ινδίας, Κύπρου και Ευρώπης.

Ο πρώτος σημαντικός τομέας ευκαιριών είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η διάρθρωση επενδύσεων και η διαχείριση κεφαλαίων. Η Κύπρος διαθέτει μακροχρόνια πλεονεκτήματα στους τομείς των νομικών, λογιστικών, καταπιστευματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εντός του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. Η Ινδία, από την άλλη πλευρά, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες στον κόσμο και συνεχίζει να προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις στους τομείς των υποδομών, της μεταποίησης, των υπηρεσιών, της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ο δεύτερος σημαντικός τομέας είναι ο ναυτιλιακός, η ναυτιλία και η εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτός είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους λιγότερο διερευνημένους αλλά στρατηγικά σημαντικούς τομείς στις διμερείς σχέσεις. Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως και προσφέρει ένα εξελιγμένο οικοσύστημα ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η Ινδία επενδύει σημαντικά σε λιμάνια, εφοδιαστική αλυσίδα, ναυπηγική, πολυτροπικές μεταφορές και θαλάσσια συνδεσιμότητα. Και οι δύο πλευρές έχουν αναγνωρίσει τη ναυτιλιακή συνεργασία ως στρατηγικό πυλώνα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας η Κύπρος να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή θαλάσσια πύλη και επιχειρησιακή βάση για τα ναυτιλιακά συμφέροντα της Ινδίας.

Ένας τρίτος τομέας είναι η τεχνολογία, η καινοτομία και η ψηφιακή συνεργασία. Οι πρόσφατες διμερείς συμφωνίες σχετικά με την καινοτομία και την τεχνολογία, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, αποτελούν σημαντικά μηνύματα. Η Κύπρος τοποθετείται ενεργά ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη για τις ινδικές επιχειρήσεις τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Ινδία προσφέρει κλίμακα, ταλέντο, ψηφιακή δημόσια υποδομή και ένα εξαιρετικά δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο τέταρτος τομέας είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες και η κινητικότητα ταλέντων. Η Ινδία διαθέτει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό εξειδικευμένων επαγγελματιών στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών, του δικαίου, της μηχανικής και της διοίκησης. Η Κύπρος, ως αναπτυσσόμενο κέντρο υπηρεσιών και επιχειρήσεων, μπορεί να επωφεληθεί από τη δομημένη συνεργασία στους τομείς των δεξιοτήτων, της λογιστικής, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των τομέων έντασης γνώσης. Η πρόσφατη θεσμική συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών φορέων και οι εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τα πλαίσια κινητικότητας μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω αυτή τη διάσταση.

Παρατηρείτε ενδιαφέρον από ινδικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως στρατηγική βάση για την επέκτασή τους στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο; Αν ναι, σε ποιους τομείς;

Ναι, παρατηρούμε αυξανόμενο και πιο σοβαρό ενδιαφέρον για την Κύπρο ως στρατηγική πλατφόρμα για τη συνεργασία των ινδικών επιχειρήσεων με την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: είναι κράτος μέλος στην ΕΕ, στη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Δυτικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής, στο ισχυρό οικοσύστημα επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της, καθώς και στη δυναμική που αποκτούν οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κύπρου.

Οι τομείς όπου οι ευκαιρίες είναι πιο εμφανείς είναι, πρώτον, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι δομές επενδυτικών κεφαλαίων. Η Κύπρος διαθέτει μακροχρόνια πλεονεκτήματα στη διασυνοριακή διάρθρωση, τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τις επενδυτικές πλατφόρμες, και αυτοί είναι τομείς στους οποίους οι ινδικές επιχειρήσεις και οι επενδυτές στρέφουν όλο και περισσότερο το βλέμμα τους προς το εξωτερικό.

Δεύτερον, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τεχνολογία, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην καινοτομία, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ινδικές εταιρείες επιθυμούν μια βάση συμβατή με την ΕΕ για την εξυπηρέτηση ευρωπαϊκών πελατών. Διαβλέπουμε επίσης δυνατότητες σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό, καθώς και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνολογιών διπλής χρήσης.

Αυτό που έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο είναι ότι η Κύπρος δεν θεωρείται πλέον μόνο ως χρηματοοικονομική δικαιοδοσία με τη στενή έννοια του όρου. Θεωρείται όλο και περισσότερο ως μια στρατηγική οικονομία-πύλη, η οποία μπορεί να συνδέσει τις ινδικές επιχειρήσεις με τις ευρωπαϊκές αγορές, τα κεφάλαια και τις συνεργασίες.

Σε μια εποχή παγκόσμιας γεωπολιτικής αβεβαιότητας, πώς τοποθετείται η Ινδία ως αξιόπιστος οικονομικός και στρατηγικός εταίρος για την Ευρώπη;

Η προσέγγιση της Ινδίας βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά: αξιοπιστία, στρατηγική αυτονομία και ικανότητα.

Πρώτον, η Ινδία προσφέρει αξιοπιστία σε μεγάλη κλίμακα. Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες του κόσμου, μια μεγάλη και βασισμένη σε κανόνες δημοκρατική αγορά, καθώς και μια ολοένα και πιο σημαντική πηγή ταλέντων, τεχνολογίας, φαρμακευτικών προϊόντων, ψηφιακής καινοτομίας και παραγωγικής ικανότητας. Για την Ευρώπη, αυτό καθιστά την Ινδία μακροπρόθεσμο οικονομικό εταίρο για τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα.

Δεύτερον, η Ινδία προσφέρει στρατηγική αυτονομία με εποικοδομητική συμμετοχή. Η Ινδία διατηρεί σχέσεις με διάφορες περιοχές και μεγάλες δυνάμεις αλλά πάντα με βάση το δικό της εθνικό συμφέρον και μια δεσμευμένη προσήλωση στην κυριαρχία, τον διάλογο και τη σταθερότητα. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, αυτό προσδίδει στην Ινδία αξιοπιστία ως εταίρου που είναι σταθερός, ρεαλιστής και ικανός να συνεργάζεται πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές.

Τρίτον, η Ινδία επενδύει στη συνδεσιμότητα και σε αξιόπιστες οικονομικές συνεργασίες. Είτε εξετάζει κανείς την εμπορική ατζέντα Ινδίας–ΕΕ, τις ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, την ψηφιακή συνεργασία, τις συνεργασίες στον τομέα της καθαρής ενέργειας, τα οικοσυστήματα ημιαγωγών είτε τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας που συνδέουν την Ινδία με την Ευρώπη, το υποκείμενο μήνυμα είναι το ίδιο: η Ινδία επιθυμεί να συμμετάσχει στην οικοδόμηση μιας πιο διαφοροποιημένης και λιγότερο ευάλωτης οικονομικής τάξης.