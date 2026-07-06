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Αυξημένες κατά 27% οι πωλήσεις ακινήτων τον Ιούνιο- Σε ξένους το 42%

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο έφθασαν τα 1964. Άλμα πωλήσεων 64% στη Λεμεσό

Αισθητή επιτάχυνση παρουσίασε τον Ιούνιο η αύξηση των πωλήσεων ακινήτων στην Κύπρο, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας. Η αύξηση των πωλήσεων είναι η μεγαλύτερη του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2026 κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο 1964 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με 1544 πωλητήρια έγγραφα τον Ιούνιο του 2025. Τον Μάιο οι πωλήσεις ακινήτων είχαν αυξηθεί κατά 5%.

Οι πωλήσεις σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) ανήλθαν σε 816 τον Ιούνιο του 2026 από 576 τον Ιούνιο του 2025  αποτελώντας το 41,5% των συνολικών πωλήσεων έναντι 37,3% πέρσι.

Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 10% ανεβαίνοντας στα 392 τεμάχια από 355 τον Ιούνιο του 2025. Τον Μάιο καταγράφηκε μείωση 12%.

Στη Λεμεσό, η αύξηση των πωλήσεων εκτοξεύθηκε στο 64% από μόλις 2% τον Μάιο. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 727 από 444. Στην Πάφο η ετήσια αύξηση των πωλήσεων έφθασε το 28% έναντι αύξησης 24% τον Μάιο.

Αυξημένες κατά 6% ήταν οι πωλήσεις ακινήτων στη Λάρνακα έναντι αύξησης 14% τον Μάιο. Στην Αμμόχωστο μειώθηκαν κατά 1% έναντι μείωσης 8% τον Μάιο.

Την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2026 η αύξηση των πωλήσεων ακινήτων διαμορφώνεται στο 15% και τα τεμάχια σε 10 χιλ. από 8,7  χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι πωλήσεις σε ξένους ανέρχονται σε 4.151 από 3.388 το εξάμηνο του 2025.

 

 

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