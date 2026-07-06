Πρώτη Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης-Η Κύπρος ενισχύει την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων

Σημαντική ώθηση στις προσπάθειες προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει η Κύπρος, μέσα από τη συμμετοχή της στο πολυκρατικό έργο «Enhancing National Anti-Fraud Strategies for the EU’s financial interests», το οποίο ολοκληρώθηκε με καταληκτική εκδήλωση στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το πρόγραμμα επιβεβαίωσε τη σημασία της συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης κατά της απάτης, ενώ παρήγαγε συγκεκριμένα και ουσιαστικά αποτελέσματα για τις συμμετέχουσες χώρες.

Για την Κύπρο, η συμμετοχή στο έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην εκπόνηση και υιοθέτηση της πρώτης εθνικής στρατηγικής κατά της απάτης για την περίοδο 2026-2031. Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διακυβέρνησης, της πρόληψης και των μηχανισμών ελέγχου σε υποθέσεις που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στόχος του ήταν η υποστήριξη της Κύπρου, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη και ενίσχυση εθνικών στρατηγικών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης.

Η εθνική στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2026 και συνιστά το πρώτο οριζόντιο, ενιαίο εθνικό πλαίσιο που καλύπτει το σύνολο των σταδίων διαχείρισης υποθέσεων απάτης και παρατυπιών. Από την πρόληψη και τον εντοπισμό μέχρι τη διερεύνηση, την ανάκτηση πόρων και την παρακολούθηση των υποθέσεων, η στρατηγική φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο γενικός λογιστής της Δημοκρατίας και πρόεδρος του AFCOS Κύπρου, Ανδρέας Αντωνιάδης, υπογράμμισε κατά την εκδήλωση ότι η επιτυχία της στρατηγικής δεν θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη του σχεδίου καθαυτού, αλλά από την αποτελεσματική εφαρμογή του. Όπως ανέφερε, η αξία της θα κριθεί μέσα από τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων, τη συστηματική παρακολούθηση και τα απτά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο συνοδευτικό πενταετές σχέδιο δράσης, το οποίο μετατρέπει τους στρατηγικούς στόχους σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες ενέργειες. Μεταξύ άλλων, προβλέπει αξιολογήσεις κινδύνου απάτης, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, βελτίωση των διαδικασιών αναφοράς παρατυπιών και αυξημένη αξιοποίηση δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκαν επίσης οι νέες προκλήσεις που αναμένεται να προκύψουν στο πλαίσιο της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου της ΕΕ (2028-2034), με έμφαση στη χρηματοδότηση βάσει επιδόσεων, στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και στην αξιοποίηση προηγμένων δεδομένων για τους ελέγχους. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυπριακή προσέγγιση εστιάζει στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και στην αυτοματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών.

Το Γενικό Λογιστήριο τονίζει ότι η στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών παραμένει καθοριστική για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Η Κύπρος, μέσω του AFCOS και των αρμόδιων Αρχών της, δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την OLAF και τους ευρωπαϊκούς εταίρους, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.