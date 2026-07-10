Η Αλεξία Γιαλλουρίδου αναλαμβάνει Εκπρόσωπος Τύπου της Cyta

Την Αλεξία Γιαλλουρίδου στη θέση της Εκπροσώπου Τύπου της Cyta ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Η σχετική ενημέρωση στάλθηκε προς τους συνεργάτες της Cyta από το Γραφείο Τύπου, στο πλαίσιο της επίσημης γνωστοποίησης της αλλαγής.