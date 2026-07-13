Προειδοποίηση Κεφαλαιαγοράς προς το κοινό για τα κρυπτονομίσματα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) υπενθυμίζει το επενδυτικό κοινό ότι από την 1η Ιουλίου 2026 η παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού MiCA.

Σχετική είναι και η νέα δημόσια δήλωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Η ΕΑΚΑΑ υπενθυμίζει τους πελάτες μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, είτε πρόκειται για οντότητες εγκατεστημένες εντός, είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν επωφελούνται από τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό MiCA, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Οι πελάτες που λαμβάνουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλούνται να επαληθεύουν κατά πόσον ο πάροχος των υπηρεσιών τους διαθέτει άδεια λειτουργίας δυνάμει του Κανονισμού MiCA, μέσω του Μητρώου της EΑΚΑΑ, και, εφόσον αυτό δεν ισχύει, να προβούν άμεσα σε ενέργειες για την μεταφορά των κρυπτοστοιχείων τους σε αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων όπου αυτό είναι εφικτό, ή σε πορτοφόλι αυτό-φιλοξενίας (self-hosted wallet).

Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα πρέπει, σε πρώτη φάση, να επικοινωνήσουν με τον πάροχο υπηρεσιών τους.

Η EΑΚΑΑ και οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τις οντότητες που επηρεάζονται και θα συντονίσουν τις ενέργειές τους για την παρακολούθηση του κατά πόσον σημαντικοί μη αδειοδοτημένοι διασυνοριακοί πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τερματίζουν τις δραστηριότητές τους χωρίς καθυστέρηση, με έμφαση στην προστασία των πελατών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ακεραιότητα της αγοράς.

Η EAKAA και οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές θα συνεργαστούν επίσης με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο συνεργασίας της ESMA, οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές δύνανται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να αναλάβουν συντονισμένη δράση κατά μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.