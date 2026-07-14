Σοβαρές καταγγελίες για «ενοικίαση» εργαζομένων στην κατασκευαστική βιομηχανία διατυπώνουν οι συντεχνίες, κάνοντας λόγο για εργαζομένους δύο ταχυτήτων και συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Την ίδια ώρα, μετά και την ενημέρωση προς το Υπουργείο Εργασίας για τις ανησυχητικές διαστάσεις που προσλαμβάνει το ζήτημα, προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα τον Σεπτέμβριο. Το Υπουργείο Εργασίας είναι κάθετα αντίθετο σε κάθε μορφή «ενοικίασης» εργαζομένων, το λεγόμενο trafficking, αναφέρει στον «Π» ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας. «Το υπουργείο προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για αποφυγή τέτοιων φαινομένων που αμαυρώνουν, μεταξύ άλλων, και το όνομα της Κύπρου διεθνώς», τονίζει. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εντείνουν τους ελέγχους», ενημερώνει προσθέτοντας παράλληλα ότι...
Αναβρασμός στις οικοδομές για τους «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους- Θα ενταθούν οι έλεγχοι, δηλώνει στον «Π» ο Μαρίνος Μουσιούττας
Εργαζόμενοι από τρίτες, κυρίως, χώρες «ενοικιάζονται» για εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, καταγγέλλουν οι συντεχνίες των οικοδόμων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Καταδικάζει κάθε παράνομη ενέργεια η Ομοσπονδία Εργολάβων
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