Οι προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν διαχρονικά τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Mια στατιστική κατηγορία επιχειρήσεων, αλλά και ο βασικός πυλώνας της παραγωγικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής. Περισσότερο από το 99% των επιχειρήσεων στην Κύπρο ανήκουν στην κατηγορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ απασχολούν τη συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα και συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία του ΑΕΠ της χώρας. Από τα οικογενειακά καταστήματα και τις βιοτεχνίες, μέχρι τις εταιρείες υπηρεσιών, τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τις τουριστικές μονάδες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί ριζικά. Η πανδημία, οι πληθωριστικές πιέσεις, η άνοδος των επιτοκίων, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή κρίση, η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και οι νέες απαιτήσεις που επιβάλλει η πράσινη οικονομία, έχουν δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους οργανισμούς που διαθέτουν περισσότερους οικονομικούς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνολογία.

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια. Παρότι το τραπεζικό σύστημα έχει σταθεροποιηθεί σημαντικά μετά την κρίση του 2013, η χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολη υπόθεση για πολλές επιχειρήσεις. Οι αυστηρότερες πιστοδοτικές διαδικασίες, οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, η αύξηση του κόστους δανεισμού λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και η περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από εναλλακτικές πηγές, δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.

Η δυσκολία αυτή δεν αφορά μόνο τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις με πολυετή παρουσία, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κεφάλαια για επέκταση, επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Το αποτέλεσμα είναι πολλές επιχειρήσεις να λειτουργούν με περιορισμένη ρευστότητα, να αναβάλλουν σημαντικές επενδύσεις και να χάνουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η λύση δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στον τραπεζικό δανεισμό. Η Κύπρος χρειάζεται ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης που να περιλαμβάνει επενδυτικά ταμεία, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, πλατφόρμες εναλλακτικής χρηματοδότησης, αλλά και στοχευμένα κρατικά προγράμματα εγγυήσεων και συγχρηματοδότησης. Παράλληλα, απαιτείται μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν αναξιοποίητα λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ή της έλλειψης τεχνικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

Ένα δεύτερο καθοριστικό ρίσκο αφορά την τεχνολογική μετάβαση. Η ψηφιακή οικονομία δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, οι αυτοματισμοί, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακές πληρωμές και οι πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν προσαρμόζονται εγκαίρως κινδυνεύουν να χάσουν ανταγωνιστικότητα, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Τεχνολογία

Η πρόκληση αυτή δεν αφορά μόνο την αγορά νέων τεχνολογικών συστημάτων. Απαιτεί αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας, επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία νέων μοντέλων λειτουργίας. Πολλές κυπριακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παρωχημένες διαδικασίες, χειρόγραφες λειτουργίες ή λογισμικά που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό περιορίζει την παραγωγικότητα, αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δυσχεραίνει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιχειρήσεις που θα ενσωματώσουν εγκαίρως εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση πελατών, στη λογιστική, στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις και στη λήψη αποφάσεων, θα αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, όσες παραμείνουν προσκολλημένες σε παραδοσιακές πρακτικές κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός αγοράς μέσα στα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η πράσινη μετάβαση δημιουργεί τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση, μείωση εκπομπών, βιώσιμη διαχείριση πόρων και συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αυξάνουν το κόστος προσαρμογής, ιδιαίτερα για μικρότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο, όσες επενδύσουν εγκαίρως σε πράσινες τεχνολογίες θα αποκτήσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα και ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε νέες αγορές και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σημαντική πρόκληση αποτελεί, επίσης, η συμμόρφωση με το συνεχώς αυξανόμενο κανονιστικό πλαίσιο. Οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη βιωσιμότητα, την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τη φορολογική διαφάνεια και την κυβερνοασφάλεια, απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και επενδύσεις σε συστήματα συμμόρφωσης. Για πολλές μικρές επιχειρήσεις το διοικητικό αυτό βάρος είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το μέγεθός τους.

Απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, η ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που να υπερβαίνει τα αποσπασματικά σχέδια επιχορηγήσεων και να δημιουργεί ένα πραγματικό οικοσύστημα ανάπτυξης. Η Πολιτεία μπορεί να συμβάλει μέσα από σταθερό φορολογικό πλαίσιο, απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, ενίσχυση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Συνεργασίες

Εξίσου σημαντική είναι η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασιών. Η δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και στρατηγικών συμπράξεων μπορεί να επιτρέψει στις μικρότερες επιχειρήσεις να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι σε μεγάλους προμηθευτές και πελάτες.

Η ίδια η επιχειρηματική κοινότητα καλείται, επίσης, να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της. Η ανάπτυξη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική εμπειρία του επιχειρηματία ή στις οικογενειακές σχέσεις. Απαιτείται επαγγελματική διοίκηση, σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση, αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, επένδυση στην καινοτομία και συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν περιορίζεται ως πολιτική στήριξης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρήσεων. Αποτελεί επένδυση στο μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Μια οικονομία με ισχυρές, εξωστρεφείς, καινοτόμες και χρηματοδοτικά υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι περισσότερο ανθεκτική στις κρίσεις, δημιουργεί καλύτερες θέσεις εργασίας, προσελκύει επενδύσεις και εξασφαλίζει υψηλότερους και πιο βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Στη νέα εποχή των μεγάλων τεχνολογικών, γεωπολιτικών και οικονομικών μεταβολών, η επιτυχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα αποτελέσει, σε μεγάλο βαθμό, και την επιτυχία της ίδιας της Κύπρου.