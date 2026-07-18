Η επαγγελματική κατάρτιση φέρνει καλές δουλειές και μισθούς-Τι δείχνει ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Σε μια εποχή ταχέως μεταβαλλόμενων εργασιακών περιβαλλόντων, οι Ευρωπαίοι θεωρούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ως μια ταχεία πορεία προς ελκυστικές και καλά αμειβόμενες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου αποκαλύπτει ότι το 85 % των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η ΕΕΚ παρέχει τεχνικές δεξιότητες σχετικές με τις θέσεις εργασίας.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι η ΕΕΚ οδηγεί σε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης (82 %), οι οποίες είναι καλά αμειβόμενες (66%). Πάνω από τους μισούς λένε ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν την ΕΕΚ είναι να αρχίσουν να εργάζονται και να κερδίζουν χρήματα νωρίτερα.

Η ΕΕΚ συνδυάζει την πρακτική και τη θεωρητική μάθηση για να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με τις πρακτικές δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα δείχνει ότι το 73 % των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η ΕΕΚ προσφέρει υψηλής ποιότητας μάθηση, η οποία παρέχεται από ικανούς εκπαιδευτικούς (79 %) και υποστηρίζεται από σύγχρονες υποδομές (78 %). Οι ευκαιρίες για εξέλιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (67%) και τα προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό (64%) ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της ΕΕΚ.

Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν την ΕΕΚ επηρεαζόμενοι από παράγοντες όπως οι ευκαιρίες απασχόλησης και τα δυνητικά εισοδήματα (53%), οι οικογενειακές συμβουλές (35%) και οι συμβουλές από εκπαιδευτικούς ή συμβούλους (28%).

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η ΕΕΚ δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις γενικές δεξιότητες που συνήθως αποκτώνται στο σχολείο.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα προγράμματα ΕΕΚ υπολείπονται όσον αφορά τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων, όπως ο γραμματισμός και ο ψηφιακός γραμματισμός, ή εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία και η κριτική σκέψη.

Τα έμφυλα στερεότυπα περιορίζουν επίσης τις δυνατότητες της ΕΕΚ, καθώς το 71 % συμφωνεί ότι οι γυναίκες συχνά ενθαρρύνονται να επιλέγουν τη γενική εκπαίδευση αντί των τεχνικών μαθημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΕ, τα πορίσματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της σύστασης του Συμβουλίου του 2020 για την ΕΚΚ.

Νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου, υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕΚ στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Δείχνει ότι η ΕΕ έχει επιτύχει δύο βασικούς στόχους: Το 66 % των πρόσφατων αποφοίτων ΕΕΚ έχουν αποκτήσει μάθηση στον χώρο εργασίας (υπερβαίνοντας τον στόχο του 60 %), ενώ απασχολείται το 80,2 % των αποφοίτων ΕΕΚ (κοντά στον στόχο του 82 %).

Για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της ΕΕΚ και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για εργαζομένους που έχουν εκπαιδευτεί στην ΕΕΚ, η έκθεση ζητεί την επέκταση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, την εμβάθυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας, την αύξηση της μαθησιακής κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ και την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς και στις βασικές ικανότητες.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, Roxana Mînzatu, εκφράζει την ικανοποίησή της για τα πορίσματα: «Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε εδώ και καιρό: Η ΕΕΚ λειτουργεί. Οι Ευρωπαίοι το βλέπουν ως μια διαδρομή προς καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις σταδιοδρομίες - και τα δεδομένα τις υποστηρίζουν, με ισχυρά αποτελέσματα απασχόλησης για τους αποφοίτους ΕΕΚ. Η επικείμενη στρατηγική μας για την ΕΕΚ θα βασιστεί σε αυτά τα θεμέλια για να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να ανοίξει τις πόρτες για τους εκπαιδευόμενους σε ολόκληρη την ήπειρο».