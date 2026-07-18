Δίκη «Ζαβράντωνα»: Πίεση της υπεράσπισης για τα ανταλλάγματα

Με ακόμη πιο ασφυκτικό πρέσινγκ από την υπεράσπιση του Γιώργου Χριστοδούλου-«Ζαβράντωνα», συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία η αντεξέταση του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, Γιάννου Αντρέου («Μάρωνα»).

Και η χθεσινή διαδικασία, όπως και αυτή της περασμένης Πέμπτης, διεξήχθη σε κατάμεστη αίθουσα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας εντός και εκτός του δικαστηρίου, κυρίως λόγω της παρουσίας του «Μάρωνα». Μέλη του Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού και άλλων τμημάτων της Αστυνομίας έστησαν επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του μάρτυρα κατηγορίας στο δικαστήριο και για την ομαλή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας.

Όπως αναμενόταν, η υπερασπιστική γραμμή από τον δικηγόρο του «Ζαβράντωνα» εστιάστηκε σε συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης με στόχο να καταδειχθεί ότι ο μάρτυρας κατηγορίας δεν είναι αξιόπιστος και ότι έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης με τη συμπερίληψή του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων ώστε να πετύχει την αποφυλάκισή του, να μην εκτίσει το σύνολο της πολυετούς ποινής που του επιβλήθηκε και να κατονομάσει τον Γιώργο Χριστοδούλου ως «εγκέφαλο» της υπόθεσης με τα 15 κιλά ναρκωτικά.

Κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία, ο Χρίστος Πουτζιουρής ανάλωσε μεγάλο μέρος της αντεξέτασής του σε γεγονότα που επισυνέβησαν μετά την ένταξη του «Μάρωνα» στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων τον Αύγουστο του 2020. Η υπεράσπιση υπέβαλε στον «Μάρωνα» ότι ενώ μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο, παράγγελνε φαγητό, μέχρι και ότι διοργάνωσαν πάρτι στα γενέθλιά του και ότι στο μενού υπήρχαν και αμπελοπούλια. Ο «Μάρωνας» παραδέχθηκε ότι είχε κινητό και ότι κάποιες φορές παρήγγειλαν φαγητό, διευκρινίζοντας ότι δεν τρώει τα αμπελοπούλια.

Στην πολύωρη αντεξέταση του μάρτυρα κατηγορίας, υπήρξαν έντονες αναφορές από την υπεράσπιση για καταγγελία εναντίον του ότι εξύβρισε την πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών και ότι η Αστυνομία δεν διερεύνησε την καταγγελία. Αναφέρθηκε επίσης ότι είχε συναντήσεις με τον τότε διοικητή της ΥΚΑΝ, Μιχάλη Κατσουνωτό, με την υπεράσπιση να υποβάλλει ερωτήματα κατά πόσο ψευδομαρτύρησε με οδηγίες της Αστυνομίας ώστε να συλληφθεί και να καταδικαστεί ο «Ζαβράντωνας».

Η αλλαγή κατάθεσης

Όπως και στην πρώτη ημέρα στην αντεξέταση, και στη χθεσινή διαδικασία, η υπεράσπιση στάθηκε σε αρκετά σημεία στην αλλαγή της κατάθεσης που έδωσε ο «Μάρωνας». Σημειώνεται ότι στην πρώτη κατάθεση που έδωσε ανέλαβε ο ίδιος το βάρος της ευθύνης για τα 15 κιλά ναρκωτικά χωρίς να κατονομάσει οποιοδήποτε πρόσωπο, υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση. Ακολούθως άλλαξε την κατάθεσή του και υποστήριξε ότι ενεργούσε κατ’ εντολή του «Ζαβράντωνα» και ότι αποφάσισε να τον κατονομάσει επειδή δεν τον στήριξε, όπως του υποσχέθηκε, κατά τα λεγόμενά του.

Ο Χρίστος Πουτζιουρής υπέβαλε στον μάρτυρα ότι η πρώτη κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία, και με την οποία καταδικάστηκε, ήταν η αλήθεια των γεγονότων της υπόθεσης, με τον «Μάρωνα» να απαντά μονολεκτικά «όχι». Σύμφωνα με τον κ. Πουτζιουρή, ο μόνος λόγος που ο «Μάρωνας»έδωσε δεύτερη κατάθεση ήταν για να εξασφαλίσει τα οφέλη των προσώπων που εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων υποδεικνύοντας ότι ο «Μάρωνας» είναι ο έμπορος και διακινητής της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Σε άλλο σημείο της διαδικασίας αντεξέτασης, ο κ. Πουτζιουρής απευθυνόμενος προς τον μάρτυρα ανέφερε πως «είναι η θέση της υπεράσπισης ότι διαμορφώνεις τη μαρτυρία σου ανάλογα με ποιον σκοπό θες να εξυπηρετήσεις. Τώρα νιώθεις αδικημένος επειδή ο κατηγορούμενος δεν σε στήριξε», ανέφερε με τον «Μάρωνα» να απαντά ότι ο «Ζαβράντωνας» δεν στήριξε ούτε τον ίδιο ούτε το άλλο πρόσωπο που καταδικάστηκε για την ίδια υπόθεση.

Συνέχεια την Τρίτη

Με δεδομένο ότι το δικαστήριο λόγω της επανδεκδίκασης έβαλε την παρούσα υπόθεση σε προτεραιότητα, με την ολοκλήρωση της κυρίως εξέτασης και της αντεξέτασης του βασικού μάρτυρα κατηγορίας Γιάννου Αντρέου («Μάρωνα»), η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη με τους επόμενους μάρτυρες κατηγορίας. Το δικαστήριο, από την αρχή της διαδικασίας, διατύπωσε την πρόθεση να ορίζονται δικάσιμοι ακόμη και μέχρι το απόγευμα, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.