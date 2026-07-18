Ενέργεια, υπηρεσίες και εστίαση οδηγούν την ακρίβεια- Αναλυτικά στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία

Στο 4,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στο κόστος ζωής των νοικοκυριών. Σε σύγκριση με τον Μάιο, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση 0,9%, δείχνοντας ότι οι ανατιμήσεις παραμένουν ενεργές σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι υπηρεσίες και ενέργεια ασκούν μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Η κατηγορία της ενέργειας σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο μεταξύ των οικονομικών κατηγοριών, καταγράφοντας αύξηση 13%, ενώ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, σε μηνιαία βάση, οι υπηρεσίες παρουσίασαν άνοδο 1,8%, τη μεγαλύτερη από όλες τις κύριες οικονομικές κατηγορίες.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν στην κατηγορία «Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός» με ποσοστό 9,7%, καθώς και στην κατηγορία «Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος», η οποία σημείωσε άνοδο 8,9%. Η τουριστική περίοδος και η αυξημένη ζήτηση φαίνεται να οδηγούν τις τιμές στα ύψη, με τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία να καταγράφουν μάλιστα και τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση (3,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αξιοσημείωτη ετήσια άνοδο, της τάξης του 4,8%, παρουσίασαν επίσης τα «Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά», πιέζοντας σημαντικά το καθημερινό καλάθι του καταναλωτή, ενώ η κατηγορία «Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα και Καύσιμα» ενισχύθηκε κατά 4,6%. Αντίβαρο στις αυξήσεις αποτέλεσαν ορισμένες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών. Οι τιμές στην «Ένδυση και Υπόδηση» μειώθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ στην «Ενημέρωση και Επικοινωνία» καταγράφηκε πτώση 2,9%. Ωστόσο, οι μειώσεις αυτές δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, υπηρεσίες, μεταφορές και εστίαση.